Oranje plaatst zich in lege Kuip voor WK, Noorwegen klaar door treffer Kökcü

Het Nederlands elftal heeft zich verzekerd van plaatsing voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Door treffers van Steven Bergwijn en Memphis Depay in de laatste tien minuten werd directe concurrent Noorwegen met 2-0 verslagen.

In een lege frisse Kuip stond van de in totaal vier aanwezige Feyenoorders alleen Marcus Pedersen aan de aftrap, als rechtsback van Noorwegen. Doelman Justin Bijlow ontbrak vanwege een blessure bij de selectie van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal nam, vanwege zijn zondag gebroken heup, plaats in de rolstoel in een skybox. Via een telefoonverbinding bleef hij de hele wedstrijd in contact met assistent Henk Fraser.

Oranje had in de eerste helft het betere van het spel tegen de Noren. Tot veel kansen leidde dat niet, vooral Arnaut Danjuma en Memphis Depay hadden Nederland na een klein halfuur spelen op voorsprong kunnen zetten. Noorwegen dwong Jasper Cillessen, de vervanger van Bijlow, in de eerste helft niet tot één redding.

De tweede helft begon met meer dreiging aan Noorse kant, maar tot concrete mogelijkheden leidde dat niet. Ook bij Oranje liep het creëren van kansen stroef. Een kwartier voor tijd kreeg Memphis tot twee keer toe zijn grootste mogelijkheid van de wedstrijd. Zijn eerste schot binnen de zestien werd geblokt, de tweede rolde net naast.

Kökcü voert druk op

Omdat Turkije door een treffer van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü op voorsprong stond tegen Montenegro, kon het Nederlands elftal zich in de slotfase absoluut geen tegentreffer meer veroorloven. Voor de Noren was een doelpunt noodzakelijk om uitschakeling te voorkomen.

Maar dat Noorse doelpunt kwam er niet. Tien minuten voor tijd schoot Steven Bergwijn de bal op aangeven van Danjuma hoog binnen en Oranje daarmee op voorsprong. Een voorsprong waarmee het verzet van de Noren gebroken was. In de laatste minuten van de wedstrijd zorgde Memphis uit een counter nog voor een 2-0 eindstand.

Noorwegen liep uiteindelijk zelfs de play-offs mis, omdat Turkije zich door een 2-1 overwinning op Montenegro, met dus een treffer van Kökcü, verzekerde van plek twee in groep G.