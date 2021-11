Van Gaal complimenteert Feyenoord-doelman Bijlow: 'Dat doen weinig jongens van die leeftijd'

De afwezigheid van Feyenoord-doelman Bijlow in de wedstrijd tegen Noorwegen riep vragen op. Tijdens de voorbije interlands leek de Bijlow steeds meer de vaste keeper van Oranje te worden. 'Niet fit', was de lezing van de KNVB. Van Gaal geeft op de persconferentie tekst en uitleg. "Al voor de wedstrijd tegen Montenegro, had hij wat last, maar besloot hij om toch te spelen. Zoals voor ieder duel vraag ik een dag van tevoren aan de iedereen in de groep of hij fit is. Ik wil namelijk niet op het allerlaatste moment een verandering hoeven doorvoeren", zegt Van Gaal.

"Nou, toen gaf Justin aan dat hij inderdaad niet helemaal fit was. Hij besliste dus zelf om niet te spelen. Daar heb ik hem een groot compliment voor gegeven en zo heb ik het ook aan de groep medegedeeld. Zo'n keuze maken, speciaal voor het team, doen maar weinig jongens van 23 jaar oud."

Geen zorgen gemaakt

Hoe dan ook, het Nederlands elftal won van Noorwegen. Makkelijk ging het niet en het was soms even billenknijpen, al kwam Oranje verdedigend gezien nauwelijks in de problemen. Via doelpunten van Steven Bergwijn en Memphis Depay won het Nederlands elftal van Noorwegen, waar Feyenoord-rechtsback Marcus Pedersen in de basis begon en Fredrik Aursnes de hele wedstrijd op de bank bleef. Oranje is erbij op het WK 2022 in Qatar. Tot tevredenheid van Van Gaal, die de wedstrijd door een val vanuit een skybox (en in een rolstoel) volgde.

"Ik vind dat we de wedstrijd erg knap gecontroleerd hebben. We speelden compact, heel anders dan tegen Montenegro. En we waren ook veel balvaster dan in die wedstrijd. Ik heb me eigenlijk geen zorgen gemaakt dat het nog mis zou gaan, ben niet zenuwachtig geworden. Noorwegen heeft geen kans gehad, misschien een halve kans."

Bekijk hier de persconferentie van Louis van Gaal.