Het weer van vandaag: geleidelijk af en toe zon

Na een aantal grijze dagen krijgen we vandaag de zon weer af en toe te zien. Vanochtend is er nog veel bewolking met een spatje regen maar in de loop van de ochtend breekt van het westen uit ook af en toe de zon door en blijft het droog.

De wind komt uit het westen en daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd, de temperaturen komen in de dubbele cijfers vanmiddag met ongeveer 12 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige westenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond zijn er nog enkele opklaringen, vannacht raakt het vrijwel overal weer bewolkt, het blijft wel droog en de minima komen uit rond de 8 graden. De zuidwestenwind blijft matig tot vrij krachtig doorwaaien.

Morgen is er opnieuw veel bewolking al kan lokaal soms nog wel even de zon te zien zijn. Het blijft overal droog en met 12 graden is het opnieuw vrij zacht. Er waait wel een stevige zuidwestenwind die matig is boven land, tot vrij krachtig aan zee, kracht 4 tot 5..

Vooruitzichten

Vrijdag en zaterdag zijn grijze dagen maar blijft het wel overal droog. Vooral vrijdag is het met 13 graden aan de zachte kant. Zondag passeert er een storing met wat regen en wordt het met 10 graden al wat frisser. Vanaf maandag draait de wind naar het noordoosten, wordt het geleidelijk wat kouder en is er ook af en toe ruimte voor de zon. De middagtemperaturen dalen dan geleidelijk naar een graad of 8.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 9,9 graden en de minimumtemperatuur 4,1 graden. Er valt gemiddeld 28,5 mm neerslag.