KNVB schept duidelijkheid: voetbal gaat door zonder publiek

Toen het demissionaire kabinet vorige week bekendmaakte dat de voetbalstadions leeg blijven om verspreiding van het coronavirus in te dammen, reageerde de KNVB woedend op dat besluit. Sparta schaarde met een persbericht zich achter het statement van de bond en was een voorstander voor het verplaatsen van de competitieduels in de komende weken. Ook Feyenoord sprak zich uit voor het stilleggen van de competitie.

Dat gaat dus niet gebeuren. De KNVB meldt woensdag in een persbericht dat het 'vrijwel onmogelijk' is om de wedstrijden op te schuiven. "Het is Bovendien risicovol voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker is. Daarom is de conclusie dat de wedstrijden niet worden uitgesteld", aldus de voetbalbond.

Daardoor blijven de stadions in ieder geval tot 4 december gesloten voor publiek. Dat betekent in de eredivisie dat De Kuip leeg blijft als Feyenoord aantreedt tegen PEC Zwolle en Heracles Almelo. Sparta rekende op een vol stadion tegen Ajax eind november, maar ook dat duel wordt voor lege tribunes gespeeld. Uiteraard volg je de duels van Feyenoord en Sparta wel live via de kanalen van Rijnmond.

Een overzicht van de duels die de regioclubs zonder publiek afwerken:

Feyenoord:

Feyenoord - PEC Zwolle, zondag 21 november 14.30 uur

FC Twente - Feyenoord, zondag 28 november 14.30 uur

Feyenoord - Heracles, woensdag 1 december 20.00 uur

Sparta

Sparta - FC Twente, zaterdag 20 november 18.45 uur

Sparta - Ajax, zondag 28 november 12.15 uur

Excelsior

Helmond Sport - Excelsior, vrijdag 19 november 20.00 uur

Excelsior - Jong FC Utrecht, vrijdag 26 november 20.00 uur

FC Dordrecht

FC Dordrecht - De Graafschap, vrijdag 19 november 20.00 uur

ADO Den Haag - FC Dordrecht, vrijdag 26 november 20.00 uur

FC Dordrecht - Roda JC, vrijdag 3 december, 20.00 uur