Sinterklaas? Nee, Sint Jolanda zorgt voor cadeaus op de mat bij arme gezinnen

Voor de meeste kinderen is Sinterklaas de leukste tijd van het jaar. Maar als je in armoede leeft, dan beleef je deze weken anders. Om die kinderen en gezinnen toch een fijne sinterklaasperiode te bezorgen ging Jolanda Hoogenboom cadeaus inzamelen. Elk jaar wordt het een groter karwei. "Dit jaar gaan we bijna 35 duizend cadeaus aan kinderen geven."

Als je haar huis binnenloopt doemen aan weerszijden van de gang stapels dozen op. Je kont keren zonder iets om te stoten is lastig. "Dit zijn allemaal cadeaus die nog moeten worden ingepakt," vertelt Jolanda Hoogenboom, oprichter van 'Sint voor elk kind'. Elk jaar verzorgt Jolanda - inmiddels omgedoopt tot Sint Jolanda - de sinterklaascadeaus van duizenden kinderen die in armoede leven. "Dit jaar krijgen ruim 11 duizend kinderen een cadeautje. Ze krijgen er allemaal allemaal drie, dus tel maar op: dat zijn bijna 35 duizend cadeaus," zegt ze. Alles wordt ingepakt vanuit haar huis in Charlois, gelegen in een gezellige volksbuurt.

Alles van topkwaliteit

Jolanda bedacht Sint voor elk kind in 2012. "Ik stond destijds in de Marskramer. Voor mij was een vrouw aan het afrekenen en zij miste twee euro voor een cadeautje voor haar kind. Ze had maar één euro zestig en bleef maar in haar portemonnee zoeken. Toen legde ik die twee euro bij, en ze viel me huilend in de armen." Jolanda plaatste daarna direct een bericht op Facebook, of mensen cadeaus konden afleveren die Jolanda vervolgens aan de voedselbank kon doneren. "Diezelfde avond stond mijn hele gang vol met speelgoed. Gelukkig heb ik mensen in mijn omgeving die net zo gek zijn als ik," grinnikt ze.

Daarom hoeft Jolanda ook niet alles zelf in te pakken. Aan haar keukentafel zitten twee dames, die driftig speelgoed in cadeaupapier wikkelen. Ze werken in diensten, later komen andere vrijwilligers om hen af te lossen. "Wij doen dit zodat alle kinderen een cadeautje krijgen van Sinterklaas. Zodat er niemand wordt overgeslagen," vertelt een van de vrijwilligers. "Alles gaat naar voedselbanken, gezinnen die onder bewind staan en naar kinderen die onder de armoedegrens leven."

Stijgende armoede

Wat Sint Jolanda tot haar spijt concludeert: de armoede in Nederland stijgt. De vraag naar haar cadeaus is de afgelopen jaren namelijk flink toegenomen. "Negen jaar geleden zorgden we voor 2500 cadeautjes. Het jaar daarop voor 9000, en zo werd het ieder jaar meer." Sinterklaas is natuurlijk slechts een fabeltje, papa en mama zorgen voor de cadeaus. In armoede leidt dit tot kinderen die niets krijgen op 5 december. "Kinderen denken dan: Sinterklaas vindt mij niet lief. Die gaan dan naar school, waar iedereen wat heeft gekregen, behalve zij."

Veel mensen zijn inmiddels de schaamte voorbij, zij durven toe te geven dat zij het niet breed hebben, denkt Jolanda. "Door bijvoorbeeld de coronacrisis en de toeslagenaffaire zie ik steeds meer mensen die hun trots opzij zetten. Zij mailen mij dan zodat hun kind toch een sinterklaascadeau heeft."

Als je de cadeaus die Jolanda en haar team inpakt inspecteert valt één ding op: alles is van topkwaliteit. Geen kapotte poppen, afgetrapte voetballen of kleurpotloden zonder punt. "Ik heb veel donateurs en sponsors. Bijvoorbeeld grote warenhuizen," zegt ze trots, doelend op de Bijenkorf. "Die leverde zes pallets met heel mooi speelgoed. Je ziet dat bedrijven steeds meer hun maatschappelijke rol serieus nemen." Dat doet Jolanda zelf ook. Haar reden voor het initiatief? "Voor die lach op het kinds gezicht. Ik vind dat ieder kind meetelt."

Doneren kan via Sintvoorelkkind.com en opgeven tot 20 november.