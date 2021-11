20 jaar UEFA Cup - Aflevering 1: Moeizaam Feyenoord worstelt zich thuis langs SC Freiburg

Luister hieronder naar de Podcast Special over 20 Jaar UEFA Cup van Feyenoord. De tekst gaat verder onder de audio.

Het avontuur in de UEFA Cup begon voor Feyenoord pas in de derde ronde van het toernooi. De Rotterdammers stroomden door vanuit de Champions League, waarin het team van trainer Bert van Marwijk flink aan de bak moest. In de poule trof Feyenoord drie taaie tegenstanders: titelverdediger Bayern Müchen, de Tsjechische kampioen Sparta Praag en de Russische kampioen Spartak Moskou. Een seizoen daarvoor eindigde Feyenoord in de eredivisie als tweede.

De groepsfase van de Champions League verliep allerminst goed voor de Rotterdammers. Tot het laatste groepsduel had Feyenoord slechts twee punten gepakt uit vijf wedstrijden, net als Spartak Moskou. Beide teams moesten in een onderlinge confrontatie winnen om tenminste nog naar de UEFA Cup te gaan. Feyenoord slaagde in die missie. In De Kuip rekenden de Rotterdammers met de Russen af (2-1).

Niet gehoopt op Freiburg

Als nummer drie van Groep H in de Champions League plaatste Feyenoord zich voor de derde ronde van de UEFA Cup, die nog voor de winterstop werd gespeeld. Bij de loting kon Feyenoord een tegenstander uit alle hoeken van Europa treffen: Ipswich Town (Engeland), Glasgow Rangers (Schotland), Litex Lovetsj (Bulgarije) of SC Freiburg. De Duitse ploeg kwam uiteindelijk uit de koker, maar deze tegenstander werd met gemengde gevoelens in De Kuip ontvangen.

Kijk hieronder naar de reportage over de loting voor de derde ronde van de UEFA Cup van het seizoen 2001/2002. De tekst gaat verder onder de video:

Freiburg was namelijk overduidelijk niet de favoriete keuze van de Rotterdammers. In het vorige seizoen van de Bundesliga verraste de club met een zesde plaats, waardoor het mee mocht doen aan de UEFA Cup. Van Marwijk noemt de komende tegenstander van Feyenoord zelfs 'één van de beter voetballende ploegen van Duitsland'. Dat Freiburg 'op z'n Duits' gaat spelen, betwijfelt de trainer van Feyenoord.

Maar bij Feyenoord is er een groot probleem. De sterspeler van het team ontbreekt in het eerste duel met Freiburg in De Kuip. Het gaat om Pierre van Hooijdonk, die nog een schorsing van één wedstrijd moet uitzitten na zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag in de Champions League. "Ik had liever eerst uit gespeeld", lachte Van Hooijdonk als een boer met kiespijn.

Een Europese debutant van 18 jaar

Feyenoord ging met een goed gevoel vanuit de eredivisie richting het eerste duel met Freiburg. Vijf dagen voor de wedstrijd wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 3-2 van Vitesse, een op dat moment sterke ploeg in de competitie. Freiburg bivakkeerde in de Bundesliga voor aanvang van het treffen met Feyenoord op een negende plaats.

Maar er waren wat personele problemen bij de Rotterdammers. Naast Van Hooijdonk was ook Patrick Paauwe niet beschikbaar. De linkspoot deed tegen Vitesse ook al niet mee. Van Marwijk moest dan noodgedwongen teruggrijpen op ervaren kracht Jan de Visser én op de jeugd. Hij zette tegen de Arnhemmers de dan pas 18-jarige Civard Sprockel in het hart van de defensie.

Civard Sprockel (rechts) kreeg een groen hesje op de laatste training van Feyenoord voor het duel met SC Freiburg | Foto: Rijnmond

Ook tegen Freiburg mocht Sprockel zijn kwaliteiten tonen. Dat betekende dat de centrale verdediger meteen zijn competitiedebuut en Europese debuut voor Feyenoord mocht maken. Sprockel had op dat moment een zwaar programma in de benen, waardoor Van Marwijk voorafgaand aan het eerste duel met Freiburg hem wilde ontlasten. "Ik probeer mezelf te blijven: lekker rustig en alles nemen zoals het is", reageerde Sprockel relaxed. "Ik kijk er wel naar uit, maar ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt tegen Freiburg."

'Het maximale eruit gehaald'

In de eerste wedstrijd tegen Freiburg begon Feyenoord gehavend aan de strijd zonder Van Hooijdonk, Paauwe en ook de afwezige Brett Emerton. Tijdens het duel kreeg Van Marwijk met zijn ploeg nog wat klappen te verwerken: Bonaventure Kalou en Tomasz Rzasa vallen ook nog eens geblesseerd uit.

Feyenoord won desondanks van de Duitsers, maar gemakkelijk ging het zeker niet. Kansen kregen beide teams genoeg, waarvan de thuisploeg er eentje wél benutte. Na een bekeken stift van Ebi Smolarek scoorde de Japanse middenvelder Shinji Ono de 1-0 voor de Rotterdammers.

Kijk hieronder naar de nabeschouwing met de Europese debutant Civard Sprockel op het duel Feyenoord-SC Freiburg (1-0) in de derde ronde van de UEFA Cup. De tekst gaat verder onder de video:

"We hebben het maximale eruit gehaald", vond Paul Bosvelt na afloop. "De wedstrijd was niet echt super, maar we hebben wel een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd. Daarin moeten we het afmaken." Smolarek prees na het duel vooral het publiek van Feyenoord, dat ervoor zorgde dat de wedstrijd nog gewonnen zou gaan wonnen. Bosvelt zag beleving in de ploeg, met name in de tweede helft. "Als iedereen extra meters voor elkaar wil maken, dan is dat heel belangrijk. Je kunt op mindere dagen dan toch de winst pakken."

Wil je een reactie achterlaten op dit artikel of heb jij feedback over de podcast? Doe dat dan via het e-mailadres sport@rijnmond.nl.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!