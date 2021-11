Zo klinkt de Vijfde Symfonie met kenmerken van een hartritmestoornis door het Rotterdams Philharmonisch Orkest

De kenners horen het meteen: er is iets aan de hand met de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. Arrangeur Henk de Vlieger kon zich helemaal uitleven op deze bijzondere vorm van klassieke muziek. "Soms is er een tel of een hele maat weg", licht hij toe. "Ook worden er soms sprongetjes in de muziek gemaakt. Dan gaat het tempo ineens heel veel sneller of juist zo traag dat je denkt: 'Wat is dit?' Het is heel bijzonder."

De tienjarige Noah van Eekelen is één van de patiënten wiens hartritme is verwerkt in het muziekstuk. "Mijn hartritme herkende ik zelf niet echt", geeft Noah toe. "Je hoorde wel dat het niet gelijk was. Dus je hoorde dat het een hart kon zijn, omdat het ritme niet gelijk ging."

Behandelingen weinig effectief

De Stoornis Symfonieën zijn vooral bedoeld om aandacht te vragen voor hartritmestoornissen bij kinderen en volwassenen. Vaak herkennen mensen het niet als er even iets mis gaat met hun hart.

Natasja de Groot is cardioloog aan het Erasmus MC en ziet het aantal hartritmepatiënten behoorlijk stijgen. "Veel mensen weten ook niet dat ze hartritmestoornissen hebben. Ze komen pas bij ons als ze een complicatie hebben, bijvoorbeeld een hersenbloeding. Dan blijken deze mensen al die tijd een hartritmestoornis te hebben." De behandeling is vooralsnog weinig effectief, zegt De Groot. Daarom worden er met patiënten onderzoeken opgezet naar deze stoornissen.

Momenteel gaat het goed met Noah. Hij is twee jaar geleden geopereerd en heeft daardoor geen hartritmestoornis meer. "Sommige mensen kunnen niet worden geopereerd", weet Noah. "Als zij nog geopereerd kunnen worden, dan hebben ze nog extra hoop dat het goed gaat komen."

Hartritmepatiënt Noah van Eekelen bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest | Foto: Rijnmond

Noah vindt het heel bijzonder dat er een muziekstuk van zijn hartritme is gemaakt. "Ik dacht eerst: gaat het wel lukken? Maar het is gelukt. Ik vind het speciaal dat zoiets kan".