Theater aan de Schie zeker nog tot maandag gesloten vanwege gevaarlijke situatie aan het balkon

De grote zaal van Theater aan de Schie in Schiedam kan voorlopig niet gebruikt worden, dat meldt lokale omroep SCHIE. Een deel van de betimmering aan de onderzijde van het balkon blijkt namelijk 'doorhangen'.

De opvallende situatie viel op tijdens een technische inspectie. De elementen van de betimmering aan de onderzijde van het balkon bleken doorgehangen, meldt de gemeente Schiedam. De gemeente is tevens eigenaar van het gebouw, daarom heeft zij besloten geen publiek meer tot de zaal toe te laten.

De gemeente benadrukt dat het om een 'preventieve maatregel' gaat. De voorstelling 'De dag dat ik Robert Long ontmoette' ging vanwege de plotse sluiting niet door. Inspecteurs van de gemeente gaan samen met de aannemer kijken wat er precies aan de hand is en of de situatie risicovol is. Als blijkt dat de zaal weer veilig gebruikt kan worden, kunnen de voorstellingen ook weer doorgaan.