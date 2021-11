Onderzeeër van Koninklijke Marine te bewonderen aan de Parkkade

Onderzeeboot de Zr. Ms. Zeeleeuw van de Koninklijke Marine is in Rotterdam voor een havenbezoek. Donderdag 18 november staat namelijk in het teken van een groot wervingsevenement van de marine voor scholieren uit de regio. Een aantal scholen is uitgenodigd om een kijkje te nemen in de keuken van de onderzeeër.

Voordat de Zr. Ms. Zeeleeuw aanmeerde in Rotterdam was het samen met een Zweeds marineschip op oefening: de zogenaamde Crown Eagle '21 werd uitgevoerd, een tweejaarlijkse oefening waarin Nederland en Zweden samenwerken. Tijdens deze oefening ligt de onderzeeër op de zeebodem. De bemanning wordt getraind om met hulpboten te communiceren, waardoor de duikboot in noodsituaties gered zou kunnen worden.

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat er een grote onderzeeër in Rotterdam te zien was. Dat terwijl de meeste onderzeeërs van de walrusklasse in Rotterdam zijn gebouwd. De Zeeleeuw is tot 20 november te zien aan de Parkkade.