Sparta-directeur Laros reageert op doorspelen zonder publiek: 'Kost Sparta vijf ton'

Hoewel vrijwel alle betaald voetbalclubs de duels die tot 4 december op het programma stonden wilden verplaatsen, sijpelden de eerste berichten dat er toch gewoon doorgevoetbald zou gaan worden de voorbije dagen al door. De KNVB maakte woensdag met een statement aan alle onzekerheid een einde. De duels verplaatsen bleek volgens de voetbalbond 'vrijwel onmogelijk.' "Het klopt dat vrijwel alle clubs wilden verplaatsen. Dat het niet is gelukt is teleurstellend, maar wel begrijpelijk", zegt Manfred Laros, de algemeen directeur van Sparta.

"De voorbije dagen waren onrustig. Er is veel overleg geweest, met onder meer partijen als de politie, gemeente, spelersraad en het Supporterscollectief. De stem van sommige partijen is cruciaal. Het is uiteindelijk niet gelukt."

Emoties lopen hoog op

Sparta was tegen doorvoetballen zonder publiek. Daar bracht het eerder al een statement over naar buiten. Die mening heeft Laros duidelijk laten blijken tijdens de videocalls over dit thema.

"De emoties zijn daarbij best hoog opgelopen. We komen uit een verschrikkelijk seizoen, zonder supporters op de tribune. Voor hen doen we het en we werken met elkaar naar iets toe. Als je dan plots te horen krijgt dat er geen supporters welkom zijn, lopen de emoties hoog op. En dan neem ik geen blad voor de mond. We hadden dit na de voorbije maanden, waarin de stadions steeds meer volstroomden, ook niet meer verwacht."

Vijf ton

Tot overmaat van ramp speelt Sparta tot 4 december twee thuisduels. En voor zowel de wedstrijd tegen FC Twente (20 november) als tegen Ajax (28 november) was Het Kasteel uitverkocht. Het gaat Sparta dan ook geld kosten. Laros: "Als je het over deze twee duels bekijkt, praat je over vijf ton. Dat is voor Sparta echt een fors bedrag, we lijden daarmee financieel aanzienlijke schade."

Een doekje voor het bloeden voor Sparta is wel dat inmiddels duidelijk is dat de club opnieuw steun van de overheid kan verwachten. "Om hoeveel het precies gaat, dat weet ik niet. We hebben er in ieder geval hard voor gestreden dat de professionele sport weer steun zou krijgen. Maar de verdere uitwerking hoe en wat, gaat de komende weken plaatsvinden."

5 december

Zoals het er nu voor staat, is publiek op 5 december weer welkom in de voetbalstadions. Maar gezien de vorige lockdown, kan die datum zomaar eens opschuiven. Daar wil Laros niet te lang bij stilstaan. "We gaan met de overheid in gesprek dat we vanaf 5 december gewoon weer mét publiek kunnen voetballen. Daar gaan we vol voor", zegt Laros.

"Het voelt voor mij persoonlijk nu ook niet alsof ik naar het stadion mag, maar alsof ik moet. In een leeg stadion mis je sfeer, gejuich bij doelpunten en gefluit bij een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. En dat je een overwinning kan vieren met supporters. Ik hoop dat dat zo snel mogelijk weer kan."

