Bedreiger Aboutaleb wordt opgenomen in een kliniek

De man die burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft bedreigd en geprobeerd heeft hem af te persen, wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ook krijgt hij een celstraf van een half jaar maar die straf heeft hij al uitgezeten.

De man stuurde in januari van dit jaar een mail naar Aboutaleb, waarin hij 277 duizend euro eiste. Gebeurde dat niet, dan zou een politieke moord volgen.

De man was paranoïde, had waandenkbeelden en geloofde in complotten. De straf en behandeling die hij krijgt, zijn ook voor de bedreiging van een medewerker van de reclassering.

De rechter wees er in het bijzonder op dat mensen in publieke functies extra kwetsbaar zijn. De 60-jarige Rotterdammer moet na de opname in een kliniek naar een project voor begeleid wonen.