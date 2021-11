Rotterdammer die op kerstavond met mes instak op personeel Kijvelanden krijgt tbs-opname met dwang

Een 28-jarige man uit Rotterdam die medewerkers van de Kijvelanden in Poortugaal met een mes stak, krijgt zeven maanden cel en tbs met dwangverpleging. De man is chronisch psychotisch en zwakbegaafd.

De patiënt verbleef op de psychiatrische afdeling van de Kijvelanden en niet in de gelijknamige tbs-kliniek. Hij werd op kerstavond 2020 boos dat het eten laat kwam, pakte een broodmes en ging daarmee zwaaien en steken. De medewerkers zijn in het hoofd en de hals geraakt.

De rechtbank legt 328 dagen cel op en dat is precies de periode dat de verdachte nu in voorarrest zit. "Tbs is nodig omdat het onverantwoord is dat hij nu terugkeert in de samenleving."

Tijdens de zitting twee weken geleden maakte de man een zeer verwarde indruk. Halverwege de zitting werd hij weer afgevoerd naar het Huis van Bewaring. Volgens de rechter is hij wel in staat geweest te begrijpen waar de zitting over ging.

De Rotterdammer kwam tien jaar geleden van Curaçao naar Nederland om af te kicken van harddrugs. Sindsdien is hij van kliniek naar kliniek gegaan, wat de onrust in zijn hoofd heeft verergerd.