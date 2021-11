Zeventig asielzoekers ondergebracht op schip in Ridderkerk

In de haven van Ridderkerk komt vermoedelijk nog deze week een schip te liggen waarop maximaal zeventig asielzoekers worden opgevangen. Het is nog onbekend uit welke landen de mensen afkomstig zijn en wanneer zij aan boord gaan, meldt de gemeente.

De opvang blijft tot 1 februari open, heeft Ridderkerk afgesproken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Inwoners van Ridderkerk kunnen zich aanmelden om vrijdag 26 november een kijkje op het schip te nemen.

Ridderkerk had zich na een oproep van Jaap Smit, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, aangemeld om de druk op asielzoekerscentra te verlichten.

Ook in Spijkenisse

Ook Nissewaard is op het verzoek ingegaan. In Spijkenisse worden in de voormalige opvang De Boeg langs de Hekelingseweg vanaf volgende week 24 personen gehuisvest. Het gaat om vier à vijf gezinnen. Het gaat in dit geval om statushouders, die al in de gemeente Nissewaard zouden komen wonen. Door ze eerder op te vangen kunnen in de asielzoekerscentra weer andere mensen worden opgenomen.

Eerder meldden Rotterdam, Vlaardingen, Gorinchem en Goeree-Overflakkee aan ook een bijdrage te willen geven. Gorinchem neemt met driehonderd personen het grootste deel op zich.