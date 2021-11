De 23-jarige Anandi Ganesh is verzot van de haven: 'ik hoop later de wereld te kunnen zien'

"Mijn vader werkt in de haven dus ik heb altijd al iets met de haven gehad", zo legt Anandi uit wanneer we in het 'hoofdkwartier' van het STC staan. Het kenmerkende blauwe gebouw aan de Lloydstraat kijkt uit over het water, je merkt op vrijwel iedere gang dat de haven dichtbij is. "Die combinatie maakte het voor mij de juiste omgeving om daar te studeren."

Van mbo naar hbo

Anandi deed een mbo-opleiding havenlogistiek en dat ging haar goed af. Zo goed zelfs, dat ze verder wilde leren. "Veel van mijn vriendinnen waren er wel klaar mee, maar ik wilde graag verder", vertelt Anandi. Ze besloot haar associate degree aan de Hogeschool Rotterdam te gaan halen, inmiddels is ze derdejaars hbo-student Logistic Engineering. "Ik vind het allemaal leuk en ben leergierig, dus voor mij was er geen twijfel over."

Bekijk hieronder de hele reportage met Anandi in de Kracht van het MBO

Die overstap van het mbo - wat vooral op de praktijk is gericht - naar het hbo was in het begin pittig. Maar al met al heeft Anandi er allesbehalve spijt van. "Docenten nemen je goed mee, al word je handje wel minder vastgehouden dan op het mbo. Uiteindelijk begon ik met allemaal andere nieuwe hbo-studenten, dus je zit allemaal in hetzelfde schuitje", vervolgt Anandi, die daarmee twijfelende mbo'ers wil meegeven dat ze niet geïntimideerd moeten zijn door het hbo.

En wat betreft de toekomst? Die ligt waarschijnlijk ergens in die geliefde haven. Dat weet ze na drie stages, waaronder eentje in Denemarken, wel zeker. "Ik zou het vooral heel leuk vinden als ik werk kan vinden waarbij ik iets van de wereld kan zien."