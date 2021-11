Rotterdammers die slagtand van olifant wilden verkopen mogelijk jaren achter tralies

Rechercheurs van de politie kwamen het duo op het spoor nadat zij op internet een advertentie zagen waarin de ivoren slagtand werd aangeboden. De handel in ivoor is aan strenge internationale regels gebonden om olifanten wereldwijd te beschermen tegen stroperij en uitsterven.

Na het nodige speurwerk werden uiteindelijk een 29-jarige en 42-jarige Rotterdammer in de kraag gevat. De twee verdachten hebben een nacht in de cel door moeten brengen, maar zijn in afwachting van de vervolgstappen van het Openbaar Ministerie weer op vrije voeten gesteld.