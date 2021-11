'Camera-auto's tegen corona-overtreders in Rotterdam schond privacy van burgers'

De twee auto's met camera's op het dak waarmee de gemeente Rotterdam vorig jaar tijdens de lockdown te grote groepen opspoorde, was in strijd met de wet. Burgemeester Aboutaleb zou de publicatie van het rapport door de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens tegen willen houden, schrijft NRC.

Het controleren van de coronamaatregelen zoals afstand houden en niet in grote groepen samenkomen met camera-auto's was onrechtmatig, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een rapport dat NRC heeft ingezien. Zo hebben gemeente en politie niet vooraf een privacytoets uitgevoerd en zijn de beelden te lang bewaard, namelijk zeven dagen. Bovendien was het filmen van burgers volgens de AP helemaal niet nodig geweest: de handhavers in de auto hadden hun bevindingen gewoon via de portofoon kunnen doorgeven.

Volgens NRC probeert burgemeester Aboutaleb de publicatie van het rapport tegen te houden. Hij spreekt dat tegen.

Groepsverbod

De auto's waren door de gemeente gehuurd om toezicht te houden tijdens het Songfestival. Omdat dat in 2020 niet doorging en de auto's dus stil stonden, liet de gemeente ze in april en mei door de stad rijden om te controleren op de coronamatregelen. Ze waren uitgerust met 360-graden-camera's die gezichten en nummerborden gedetailleerd in beeld brengen. Ze reden voornamelijk langs parken en pleinen. Op dat moment gold een verbod op groepen groter dan drie personen.

Gemeenteambtenaren in de meldkamer van Stadstoezicht keken live mee met de beelden en konden besluiten of er boa's of politieagenten naar de gefilmde locaties moesten. De auto's hebben bij elkaar 75 meldingen doorgegeven van groepen die de regels overtraden.

Strafbare feiten

Toen de auto's werden ingezet, beloofde toenmalig wethouder Stadsbeheer Bert Wijbenga dat de privacy niet uit het oog werd verloren. "We mogen de beelden maar beperkt opslaan, net zoals we dat met de camera's op straat doen", zei Wijbenga april vorig jaar tegen Rijnmond. "Het is dus niet zo dat we achteraf mensen alsnog kunnen beboeten. De politie kan de beelden wel gebruiken voor opsporing achteraf, maar dan alleen als er sprake is van strafbare feiten."

De Autoriteit Persoonsgegevens kan voor de overtreding een boete opleggen en wil het rapport vast naar buiten brengen. De politie Rotterdam weigert dat, volgens bronnen van NRC onder druk van burgemeester Aboutaleb. Aboutaleb bevestigt tegenover de krant dat hij over het AP-rapport is geïnformeerd, maar ontkent dat hij publicatie wil verhinderen.