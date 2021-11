Het weer van vandaag: eerst wat zon, daarna bewolkt

Vandaag begint de dag nog met wat zon, maar vanuit het noordwesten raakt het bewolkt en later in de middag kan er wat motregen vallen. De temperatuur loopt op naar 11 graden aan het eind van de middag. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met lokaal wat motregen. Het blijft erg zacht, vanavond is het 12 graden en vannacht een graad of 11. De westenwind waait matig, kracht 3 of 4.

Morgen is een grijze dag met lokaal een spatje motregen. Met een middagtemperatuur van 13 graden is het zacht. De westenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, kracht 4 of 5.

Vooruitzichten

In het weekend is het bewolkt met vooral zondagochtend enige tijd lichte regen. Maandag is een mooie en vrij zonnige dag en blijft het droog. Op dinsdag krijgt de bewolking dan weer de overhand. In het weekend blijft het zacht, na het weekend wordt het wat kouder met in de nacht naar dinsdag een grote kans op lichte vorst (aan de grond).

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.