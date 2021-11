Gemeenteraad buigt zich nog een keer over Feyenoord City

Opnieuw debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over Feyenoord City. Hoe moet het verder met de bouw van woningen nu het stadionplan voorlopig stil ligt? Een meerderheid in de raad wil door met de huidige plannen, maar Leefbaar Rotterdam is bang dat de vertraging van de woningbouw te groot wordt nu de Raad van State zich niet over de plannen buigt.