Taxibusje rijdt grasmaaier omver, bestuurder met bebloed hoofd naar ziekenhuis

Een grasmaaier is donderdagochtend omver gereden door een taxibusje op de Vondelingenweg in Rotterdam. De bestuurder van de grasmaaier moest door de brandweer uit het wagentje worden gehaald en had bloed aan zijn hoofd. Hij werd behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens de politie reed de grasmaaier op de rechterrijstrook. Het taxibusje reed er links achter en reed tegen de grasmaaier aan. De bestuurder van de taxibus is heengezonden en moet zich op een later moment nog komen verantwoorden. In de taxibus zat één passagier in een rolstoel, die erg was geschrokken.

Door het ongeval is er veel puin en vloeistof op de weg gekomen, zegt de politie. Daardoor moet verkeer worden omgeleid tot de weg is schoongemaakt.