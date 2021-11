Week opvang voor dakloze arbeidsmigranten die meewerken aan terugkeer of een nieuwe baan

Het wordt weer kouder en dat is een groot probleem voor daklozen in Rotterdam, waaronder zo'n 100 arbeidsmigranten. Die hebben door de crisis geen werk en daarom ook geen onderkomen. Ze hebben geen recht op opvang in de normale nachtopvang, een deel overnacht daarom in het Zuiderpark. Naast de bestaande 'winterkoudeopvang' wil de gemeente Rotterdam arbeidsmigranten opvangen in combinatie met hulpverlening, voor een week.

In Rotterdam wordt al jaren opvang geregeld wanneer de gevoelstemperatuur onder nul komt, voor mensen die niet in reguliere opvangcentra terecht kunnen: de zogenaamde winterkouderegeling. Vaak voor Roemenen, Bulgaren en Polen die hiernaartoe zijn gehaald als goedkope arbeidskrachten, bijvoorbeeld in de bouw of in kassen. Buiten de winterkoudeopvang konden daklozen ook twee dagen binnen overnachten, mits ze terug wilden naar hun land van herkomst. Dit jaar wordt die opvang uitgebreid én hij komt op een andere plek.

Menswaardig

De nieuwe opvang komt in de buurt van Rotterdam The Hague Airport en er wordt vervoer geregeld om daar te komen, vertelt wethouder Christine Eskes. De opvang is niet meer alleen bedoeld voor mensen die daarna naar hun thuisland worden teruggebracht, maar ook voor mensen die begeleid willen worden in het zoeken naar een nieuwe baan. "Een menswaardig perspectief", noemt de wethouder dat.

"Er zijn grote aantallen die terugkeren", zegt Eskes. "Maar we zien dat de bereidheid om terug te keren in coronatijd vermindert. Als je langdurig opvang biedt, hopen mensen dat ze langer onderdak krijgen en uiteindelijk weer aan het werk kunnen." De gemeente hoopt dat een korte opvang mensen aanzet om nieuw werk te vinden, of terug te keren naar het land van herkomst.

Afspraken met werkgevers

De economie trekt inmiddels aan, dus er zijn openstaande vacatures en een tekort aan arbeidskrachten. Er is dus daadwerkelijk perspectief, denkt wethouder Eskes. "Maar we zien ook dat er veel werk is om aan de voorkant dingen te regelen waarvoor we Den Haag nodig hebben. Afspraken met werkgevers, zodat arbeidsmigranten niet hierheen worden gehaald en na een week op straat staan en dakloos in een van de grote steden verblijven."

Werkgevers moeten wat de wethouder betreft beter voor hun arbeidskrachten zorgen, zodat ze aan het eind van hun contract weer naar hun thuisland terugkeren en niet op straat komen te staan. Daar is wetgeving voor nodig, maar dat duurt vaak lang.

Voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen voor deze winterregeling, zijn er andere instanties die begeleiding bieden en opvang overdag. Maar die krijgen als doel mee daklozen over te halen mee te werken aan terugkeer of het vinden van een baan. "Je kunt wel zeggen: we willen mensen opvangen, maar het leven in een opvang is ook geen menswaardig perspectief", zegt Eskes. Als iemand eenmaal werk heeft, valt met de werkgever meestal ook wel afspraken te maken over huisvesting.

'Deze aanpak is winst'

Ranfar Kouwijzer, predikant-directeur van de Rotterdamse Pauluskerk, ziet deze aanpak als winst. "Voor iemand die zijn baan kwijt is en dezelfde avond op straat staat, biedt dit echt soelaas. De eerste dagen zijn dan cruciaal." De predikant juicht niet alleen de uitbreiding van de opvang van harte toe, hij is ook blij dat de gemeente deze verantwoordelijkheid neemt. "Het is echt winst dat deze mensen nu in beeld komen. Die zijn zelf meestal niet bezig met de vraag of ze misschien terug willen naar hun land."

Als mensen hulp nodig hebben, is die hulp vaak beter in het land van herkomst, weet Kouwijzer. Maar soms zijn er blokkades. "Mensen weten bijvoorbeeld niet wat hen daar te wachten staat. Dan kun je regelen dat er daar iemand bij de bushalte staat bij wijze van spreken. Of iets kleins als een telefoon: ergens binnen mogen bellen kan al een doorbraak betekenen. Of een lijstje met betrouwbare uitzendbureaus bieden." Het gros redt zichzelf, maar er zijn ook mensen die geen netwerk hebben, legt hij uit. "Daarvoor moet je begeleiding bieden. Als je eenmaal op straat ligt, red je het niet meer alleen."

Kouwijzer is blij dat de gemeente er een gezamenlijk probleem van heeft gemaakt. "Het zijn honderdduizenden die ons en onze economie helpen. We moeten wel iets voor ze terugdoen. We hebben ze zelf gevraagd."

Een paar graden warmer

Niet alleen de begeleiding terug naar het eigen land is winst, ook de hulp om nieuw werk te vinden vindt hij goed. "Er is een schreeuwende behoefte aan arbeidskrachten en er zijn kamers voor ze. Je kunt het nog steeds wel over de omstandighedenheden hebben, maar dat komt ook steeds meer."

Kan er toch nog iets beter? Zeker. De winterkouderegeling die er weer aankomt. Dat is nu te vaag en de drempel mag best een paar graden omhoog, zegt Kouwijzer. "Ze zitten nu allemaal in de weerapp te kijken of ze dit weekend misschien binnen mogen slapen."