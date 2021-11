Vrachtwagenchauffeur krijgt taakstraf voor fataal ongeluk op A15

De rechter heeft een taakstraf van 200 uur opgelegd aan een vrachtwagenchauffeur voor een fataal ongeluk op de A15 bij Ridderkerk. Een 51-jarige motorrijder kwam daarbij in juni van het vorig jaar om het leven.

Volgens de rechter lette de 48-jarige chauffeur niet goed op toen hij van rijstrook veranderde. Hij raakte een zwarte Ford die daardoor ging tollen. Andere bestuurders moesten plotseling op de rem trappen waarna een motorrijder op een bestelbusje klapte.

De verdachte was al 23 jaar beroepschauffeur. De rechter zegt dat hij met zijn ervaring beter had moeten uitkijken. De rechter nam nog wel mee dat de zwarte Ford slecht zichtbaar was doordat hij nauwelijks afstak tegen het asfalt.

De chauffeur moet niet alleen een taakstraf uitvoeren, hij krijgt ook een voorwaardelijke intrekking van zijn rijbewijs voor een jaar. Dat betekent dat hij zijn baan gewoon kan houden, tenzij hij opnieuw in de fout gaat.