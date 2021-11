Rara, waar woonde deze ara?

Hij is inmiddels al aardig opgeknapt, ara Rikkie. De snavel is bijgewerkt, de nagels zijn dankzij onder anderen de medewerkers van de Dierenbescherming op gewenste lengte. Maar waar woonde het dier alvorens hij op 4 november in de Rembrandtstraat in het Oude Noorden van Rotterdam werd gevonden?

De vogel stond die avond in een rammelende kooi op straat. "Rikkie was tamelijk verwaarloosd", vertelt een woordvoerder van de dierenpolitie. "Hij had niet alleen een te lange snavel, maar ook te lange nagels. Die zijn nu geknipt. Het dier had ook eenzijdige voeding gekregen."

De Dierenbescherming ontfermde zich over het dier en probeerde de eigenaar te achterhalen. Tevergeefs, niemand heeft zich nog gemeld. "Maar zo'n dier valt toch op in een buurt. Meestal kent wel iemand in de buurt zo'n dier. Daarom zoeken we nu de publiciteit. Wie weet waat de vogel woonde?"

De politie denkt dat de eigenaar zelf geen uitweg zag en daarom het dier op straat heeft gezet. Rikkie, die een jaar of drie oud is, krijgt binnenkort weer een nieuw thuis als hij fit genoeg is om uit te vliegen.