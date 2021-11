Havenonderscheiding voor Piet Sinke: de man achter een wereldwijd gelezen maritieme knipselkrant

Wie in de haven werkt, kent hem vast: de Maasmond Maritime Shipping News Clippings. Deze digitale nieuwsbrief staat barstensvol informatie over schepen en andere maritieme zaken uit de hele wereld. Eén man gaat achter deze engelstalige mailing schuil, en dat is de 62-jarige Piet Sinke. Vandaag kreeg hij het Sleepanker, een onderscheiding voor personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

'Een beetje knippen en plakken,' zo noemt Piet Sinke zijn werk zelf. Maar dat werk doet hij wel al 24 jaar lang, zeven dagen per week. Zijn mailbox stroomt dagelijks vol met gemiddeld 350 mailtjes. Daaruit selecteert hij de mooiste foto's en beste artikelen. Die bundelt hij, samen met zelfgeschreven verhalen en advertenties, en verstuurt dit alles gratis naar wie het maar lezen wil.

Meer dan 43.000 mailadressen zijn op de knipselkrant geabonneerd, verspreid over de hele wereldwijd. En achter die mailadressen gaat een veelvoud aan lezers schuil, benadrukt Sinke. "Want veel bedrijven hebben maar één abonnement en verspreiden de nieuwsbrief intern naar alle schepen. Uiteindelijk lezen dus misschien wel 100.000 mensen 'de knipselkrant."

Het uiterlijk van de nieuwsbrief is niet meer van deze tijd. Daar krijgt hij soms wel commentaar op. Maar Sinke vindt het goed zo. "Ik besteed er nu al gemiddeld zeven uur per dag aan. Meest belangrijke is het gewicht van de nieuwsbrief: die mag niet meer dan 1500 KB zijn vanwege de satellietverbinding van de schepen. Scheepssystemen kunnen hem anders niet meer ontvangen."

Smit Internationale

Sinke is een voormalige sleper en bergingswerker, geboren in Maassluis, maar inmiddels woonachtig in Singapore. Daar werkt hij als zelfstandig aankoop- en scheepsinspecteur. Meer dan 35 jaar werkte hij voor Smit Internationale, en beklede daar allerlei functies tot aan kapitein toe. Hij hielp mee met de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel en de HSL-tunnel.

Voor zijn aandeel in de berging van de Koersk in de Barentszee bij Moermansk, kreeg hij zelfs ooit van president Poetin de hoogste onderscheiding aan een buitenlander. Ook haalde hij in 1983 het Guiness Book of Records, toen hij als tweede stuurman met de sleper de Noordzee bijna 25.000 kilometer lang een afgeschreven tanker sleepte. Het was destijds de langste, onafgebroken sleepreis ooit, meer dan vier maanden non-stop op zee.

Nooit verzaakt

'Salvagepiet' begon de knipselkrant in 2001 en heeft in al die jaren nooit verzaakt. Waar hij ook is, of wat hij ook doet: hij zorgt dat de nieuwsbrief verschijnt. "Als er maar ergens wifi is," grapt hij. "Ik ben het destijds begonnen omdat er toen geen fatsoenlijk maritieme nieuwsvoorziening was. Ik verstuurde de eerste berichten naar 3, misschien 4 vrienden en uiteindelijk is het uitgegroeid tot wat het nu is."

Deze week was Sinke weer even terug in Nederland, en dat greep het Havenbedrijf Rotterdam aan om hem te onderscheiden met het bronzen Sleepanker. Havenmeester René de Vries reikte hem uit, tijdens een kleine bijeenkomst in Hotel New York, te midden van enkele andere havenbonken.

"Dit anker wordt slechts vijf keer per jaar uitgereikt," aldus De Vries, "Dus je bevindt je in een illuster gezelschap Piet." Hij roemde de bijzondere prestatie van de onvermoeide havenman. "Met je nieuwsbrief lever je een positieve bijdrage aan het imago van de Rotterdamse haven in de maritieme wereld. De knipselkrant zorgt ervoor dat veel zeelieden dagelijks op de hoogte blijven van het laatste maritieme nieuws."

Sinke toonde zich verrast. "Ik sta ervan te kijken. Wist niet wat er ging gebeuren, maar ik ben er trots op en zal hem een mooi plekje in mijn kantoor geven. Ik promoot de haven zoveel ik kan en blijf het doen, zolang ik kan."