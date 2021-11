Rotterdamse ontkent haar ex-man te hebben doodgeschoten. ‘Ik houd nog steeds van hem’

Het 36-jarige slachtoffer is in de Ruilstraat neergeschoten | Foto: Rijnmond

Een 32-jarige vrouw ontkent dat zij in juli van dit jaar haar ex-man heeft doodgeschoten in de Ruilstraat in Rotterdam-West. Tijdens een korte zitting in Rotterdam wilde zij vrijgelaten worden, maar de rechter ziet vooralsnog voldoende bewijs om haar vast te houden.

In de verklaring van de vrouw werd er aangebeld en hoorde zij haar ex-man ruzie maken met een onbekende persoon. “Mijn man riep ‘blijf boven!’ tegen mij en toen hoorde ik een schot. Ik heb hem nog zien strompelen op de overloop en ik heb 112 gebeld.”

De vrouw is niet direct als verdachte gezien en er zijn daarom geen schietsporen bij haar afgenomen. “Een misser”, geeft justitie toe. “Later vonden we wel schotresten op haar slippers.” De verdachte daarover: “Mijn slippers stonden op de trap toen er werd geschoten.”

Volgens justitie is het 36-jarige slachtoffer in de badkamer beschoten. “Door de deur heen. De kogel zat nog in zijn lichaam. Dat scenario past niet bij het verhaal van de verdachte dat de onbekende man beneden was.“

De recherche heeft veel getuigen gesproken en camerabeelden bekeken, maar uit niets blijkt dat er een man aan de deur stond. Volgens advocaat Van Gestel zegt dat niets. “Er ontbreken stukken beeld, rond het schieten wel anderhalve minuut. Ik heb het zelf in de woning geprobeerd: de trap op en af kostte mij 35 seconden. Het kan dus dat er iemand korte tijd binnen is geweest.”

Slachtoffer ging vreemd

Justitie is stellig over het motief: het slachtoffer ging vreemd. “We hebben te maken met een jaloerse ex-partner die het niet langer kon verdragen. Ik sluit niet uit dat zij vervolgens per ongeluk heeft geschoten.”

De verdachte bestreed dat. “In zijn telefoon ziet u de namen van wel drie vrouwen. Dat was al langer zo, ik heb veel geslikt. Dit was nooit een motief want ik houd nog steeds van mijn man.”

De politie heeft tevergeefs naar het vuurwapen gezocht en speurhonden en drones ingezet en putdeksels gelicht. “Er zijn aanwijzingen dat er een wapen in de woning aanwezig was en dat mevrouw dat wist.” Het slachtoffer is in het verleden berecht voor drugshandel, wapenbezit en een schietpartij.