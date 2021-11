FC Dordrecht presenteert nieuw beleidsplan: in 2025 in top zes eerste divisie

Met wat ironie zou je de presentatie van het beleidsplan, woensdagavond in Kunstmin, af kunnen doen als de zoveelste vol veelbelovende, maar loze beloftes. In grote lijnen: meer geld genereren en stijgen op de ranglijst. Het zal wel, logisch als je laatste staat in de eerste divisie. Bovendien is niemand vergeten hoe het bij onder meer Roda JC ('We willen de Champions League in') en Vitesse ('Binnen drie jaar landskampioen worden') al vaker flink anders uitpakte dan gepland.

Maar je moet het FC Dordrecht nageven: het lijkt het nieuwe beleidsplan, Energiek Dordt, goed doordacht te hebben. In het plan dat de toekomst van betaald voetbal in Dordrecht en Drechtsteden moet garanderen, lijkt realisme op één te staan.

Van supporters tot wetenschappers

Samen met algemeen directeur Hans de Zeeuw sprak technisch directeur Leon Vlemmings de voorbije maanden met allerlei mensen van binnen en buiten de regio. Van andere betaald voetbalclubs zoals Go Ahead Eagles en Almere City tot supporters, sponsoren, bedrijven, organisaties en de gemeente. Er werden zelfs wetenschappers geraadpleegd om FC Dordrecht te ondersteunen.

"We hebben ons goed laten informeren. Dit plan is belangrijk voor de club. Wij denken dat er hiermee een sterke basis ligt voor een mooie toekomst voor FC Dordrecht. Er is nu weer een stip aan de horizon. Ik vind het ook wel iets zeggen dat wij in coronatijd met zo'n plan komen. Het is in zijn totaliteit ambitieus, maar zeker niet onhaalbaar", zegt Vlemmings.

Tekst gaat verder onder de foto.

Leon Vlemmings | Foto: Rijnmond

Van negen ton naar anderhalf miljoen

Het plan, dat over vijf jaar is uitgesmeerd, is veelomvattend, en met name op sportief en financieel vlak opvallend. Zo wil FC Dordrecht in 2025 meestrijden om de bovenste zes plekken in de eerste divisie, aan de hand van goede scouting en regionale spelers. Ook moet het spelersbudget omhoog, van bijna negen ton naar anderhalf miljoen euro.

"Essentieel om mee te kunnen draaien in de top van de competitie. Met het budget waarmee we op dit moment werken, is het logisch dat we bij de onderste drie of vier ploegen eindigen. En dat is niet wat wij als club willen", vertelt De Zeeuw.

Vlemmings: "De voorbije jaren zijn niet best geweest. We hebben met veel partijen gereflecteerd op ons imago en onze sportieve prestaties. Met die uitkomsten hebben we in ons plan rekening gehouden."

In het plan staan naast sportieve en financiële doelen ook pijlers als het gaat om het verbeteren op organisatorisch en maatschappelijk vlak. FC Dordrecht moet volgens Vlemmings en De Zeeuw meer gaan betekenen voor Dordrecht en Drechtsteden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Hans de Zeeuw | Foto: VK Sportphoto

Maatschappelijke activiteiten in spelerscontracten

Een voorbeeld daarvan is dat vanaf heden in spelerscontracten wordt opgenomen dat spelers vier uur per week beschikbaar zijn voor maatschappelijke activiteiten. Ook zijn vitaliteit en energietransitie, in samenwerking met andere bedrijven of organisaties, belangrijke pijlers.

"Het kan bijvoorbeeld zijn dat onze spelers langs scholen gaan om iets te vertellen over vitaliteit en gezondheid. En dat we schoolklassen bij ons langs laten komen, om op ons veld te trainen en met sport bezig te zijn", zegt De Zeeuw.

Nieuw stadion

Nog iets anders opvallends rondom Energiek Dordt is dat een plan voor een nieuw stadion in het beleidsplan ontbreekt. Een bewuste keuze, legt De Zeeuw uit. "Dat staat los van ons beleidsplan. Het neemt echter niet weg dat ik het triest vind dat er vanuit de gemeente zo weinig steun is voor een nieuw stadion. Maar daar heb ik al genoeg over gezegd. Hopelijk kunnen we er verder mee aan de slag na de gemeenteraadsverkiezingen."

Turkse eigenaar

En dan is er nóg iets interessants rondom FC Dordrecht, wat niet duidelijk naar voren komt in het beleidsplan: de Turkse investeerder, Baris Hocaoglu. En dan met name de financiële injectie die hij de club moet geven. "De KNVB moet het eerst nog allemaal goedkeuren. Ik heb begrepen dat ze heel veel dossiers op de plank hebben liggen. Het is afwachten, maar het ziet er gewoon nog goed uit."

Tekst gaat verder onder de foto.

FC Dordrecht viert met het publiek het feestje na de 1-0 van Nikolas Agrafiotis (rugnummer 11) tegen NAC Breda | Foto: Orange Pictures - Gino van Outheusden

De vraag is of het nieuwe beleidsplan meteen vleugels geeft, te beginnen vrijdag tegen De Graafschap. De ploeg van Michele Santoni kan de punten hard gebruiken. FC Dordrecht won dit seizoen pas tweemaal en is daarmee de slechtst presterende club in het Nederlandse betaalde voetbal.