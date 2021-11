Scholen in de regio blijven open ondanks snelle groei besmettingen onder kinderen

In tegenstelling tot andere provincies (Limburg en Gelderland) valt het in de regio Rijnmond mee met de gevolgen voor het onderwijs door het aantal stijgende corona besmettingen onder kinderen. Een rondgang langs verschillende besturen en basisscholen leert dat het aantal besmettingen weliswaar groeit, maar dat er geen scholen worden gesloten.

"Maar sinds begin van de week staat de telefoon wel roodgloeiend”, zegt conciërge Dick van basisschool Het Landje in Rotterdam-Centrum, dat 670 leerlingen telt. Veel ouders bellen om te melden dat een kind moet worden getest of in quarantaine moet. Directeur Henk Wiersma: “We hebben nu zo’n 25 besmette kinderen op school. Morgen gaat één klas in quarantaine.” Wiersma is allang blij dat de GGD ruimhartiger is dan tijdens de eerste lockdown. “Toen moest een klas al naar huis als er één kind besmet was. Bij die regels zou mijn school nu dicht zijn, want in elke klas zit wel een kind met een besmetting.”

Bijna-verdubbeling

De cijfers van de GGD laten zien dat het aantal besmettingen onder kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot 12 jaar) sterk stijgt. Irene Warbout van de GGD Rijnmond: “Twee weken geleden waren het 350 besmettingen, vorige week 600 en deze week 1100.” Voor de tweede week op rij dus bijna een verdubbeling.

Bij basisschool De Vlinder in Rotterdam-Delfshaven merken ze daar niet veel van. Directeur Loes Violet: “Ik klop het gelijk af, maar hier gaat het goed. Wij hebben geen klassen naar huis hoeven sturen. Er zijn wel enkele leerlingen thuis in quarantaine, maar dat aantal is te overzien.” Het verbaast Violet wel een beetje dat haar school, waar 250 leerlingen op zitten, de dans vooralsnog ontspringt, maar tegelijkertijd stelt ze ook dat "alle leerkrachten corona hebben gehad en iedereen is gevaccineerd".

Pittig

In Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zien ze wel een groei van het aantal besmette kinderen, al zijn er nog geen scholen dicht. Volgens bestuursvoorzitter Annet Dries van SIKO, waar 14 scholen onder vallen, zijn er van de 210 groepen hooguit acht naar huis gestuurd. Dries is blij dat het lukt om de scholen open te houden. Wel verwacht ze dat er meer thuisonderwijs zal moeten worden gegeven. Sommige leraren zitten thuis met corona, maar kunnen wel lesgeven. "Het lukt allemaal maar net" , zegt ze. "Het vraagt heel veel van de schooldirecteuren en de teams. Ze zijn moe. Ik ben geschrokken om te zien hoe vermoeid ze uit de vakantie terugkwamen. Het is echt pittig."

Ook bij de basisscholen in Rotterdam die zijn aangesloten bij BOOR (openbaar onderwijs, 61 basisscholen) en Kind en Onderwijs (christelijk onderwijs, 25 basisscholen) merken ze dat er steeds meer kinderen besmet zijn, maar ook hier worden geen scholen gesloten. De woordvoerder van BOOR meldt wel dat er regelmatig groepen naar huis worden gestuurd. “Dat wisselt per dag; het gaat om tientallen.”

Tegenstrijdige adviezen

Bij Kind en Onderwijs wordt er per school gekeken waar de situatie om vraagt. In de ene situatie worden klassen samengevoegd en in de andere situatie wordt er hybride les gegeven. Woordvoerder Richt-Jildou Boerma: “We willen in ieder geval de scholen open houden en zoveel mogelijk onderwijs geven.” Dat dit soms lastige situaties met zich meebrengt, beaamt ze. “We krijgen nog wel eens tegenstrijdig advies van de GGD, dat maakt het moeilijk. Je wilt gewoon duidelijke richtlijnen en die krijg je niet altijd. De ene GGD-medewerker zegt dat een klas naar huis moet worden gestuurd en de andere zegt van niet.” Dat werkt soms frustratie in de hand, aldus Boerma.

Flakkee en Hoeksche Waard

Op de Zuid-Hollandse eilanden is een vergelijkbaar beeld te zien als in in Rotterdam en de Waterweggemeenten. Bij het schoolbestuur St. Opogo op Flakkee is 1 van de zeventig klassen naar huis gestuurd, maar ook hier is dus duidelijk te merken dat het aantal besmettingen onder kinderen oploopt. Datzelfde geldt voor de Hoeksche Waard, waar het bestuur van Stichting de Hoekse School , die verantwoordelijk is voor 20 basisscholen, weliswaar nog geen enkele school heeft hoeven sluiten, maar volgens voorzitter Luc van Heeren wel al enkele groepen naar huis heeft moeten sturen.