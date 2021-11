Rotterdammer en Expeditie Robinson-deelnemer Rob Geus: 'mensen hebben een heel oppervlakkig beeld van mij'

Rotterdammer Rob Geus maakt momenteel furore in Expeditie Robinson. Toch is bij het grote publiek vooral bekend van de leus 'man, man, man' en televisieprogramma De Smaakpolitie, waarin hij de hygiëne in Nederlandse keukens onder de loep neemt. Deze week kwam zijn autobiografie uit: De Echte Geus.

Wanneer hem wordt gevraagd waarom hij het boek zelf heeft geschreven, schiet Geus in de lach. "Je zou haast denken dat je heel erg blij met jezelf bent." Maar niets is volgens de presentator minder waar. Geus zag het vooral als een kans om mensen eens een kijkje in zíjn keuken te geven. "Ik heb veel meegemaakt de afgelopen twintig jaar. Op televisie, maar ook in mijn leven. Ik had het gevoel dat mensen een ander beeld van mij hebben dan ik in werkelijkheid ben."

Oppervlakkig beeld

Aan het begin van de coronaperiode begon Geus met schrijven. "Toen corona uitbrak dacht ik: we kunnen twee dingen doen. Of we gaan naar buiten staren, of we gaan iets actiefs doen. Toen ben ik gaan tikken, elke dag een stukje. Uiteindelijk werden het echte hoofdstukken. Op een gegeven moment dacht ik: misschien moet ik er iets mee gaan doen."

Na een jaar had Geus 26 hoofdstukken op papier staan en ontstond het idee om het boek ook daadwerkelijk te gaan publiceren. "Ik heb het idee dat mensen een oppervlakkig beeld van mij hebben en denken dat ik altijd met hygiëne bezig ben, terwijl ik heel veel andere mooie dingen doe in het leven." Vandaar dat Geus graag zijn levensverhaal wilde delen.

Maar wat is dan nu eigenlijk het grote verschil tussen de Rob Geus die we kennen van tv en de echte Rob? "In de werkelijkheid ben ik een hele nuchtere jongen die in een hele snelle wereld terecht is gekomen", vertelt Geus. "Iemand die eigenlijk nooit de ambitie had om iets voor het grote publiek te gaan doen. Dat is me uiteindelijk overkomen. Je leven verandert daardoor en mensen gaan je anders zien. Vooral met dat laatste had ik weleens moeite."

Valkuilen

Geus schetst in zijn boek, dat begint met zijn jeugd en opbouwt naar het heden, ook de valkuilen van de televisiewereld. "Als mensen het boek hebben gelezen, krijgen ze denk ik ook een hele andere kijk op het wereldje en hoe gemeen mensen kunnen zijn. Je kunt niet iedereen vertrouwen, zeker niet in het tv-wereldje dat door veel mensen wordt geïdealiseerd."

Met zijn bedrijf 'De Keus van Rob Geus', dat hij had opgezet met een productiestation om andere bedrijven te helpen op het gebied van hygiëne, maakte de naamgever het nodige mee. Tv-programma Rambam beschuldigde Geus ervan dat hij niet eerlijk te werk zou gaan bij het uitdelen van zijn hygiënekeurmerk. Het onderzoeksprogramma stelde dat Geus het horecakeurmerk niet alleen gaf aan ondernemingen die het verdienden, maar het keurmerk ook te koop aanbood.

'Nooit wederhoor kunnen geven'

"Als dan een programma als Rambam je zo keihard onderuit schoffelt en zegt dat ik stickers verkoop, terwijl ik daar enorm veel energie en werk in had gestoken en iets moois aan het opbouwen was... Als ze zo met je omgaan, dan weet je dus wel in wat voor wereldje je terecht bent gekomen." Het frustreert Geus enorm dat hij "nooit wederhoor heeft kunnen geven". "In het boek kan ik eindelijk rechtzetten hoe het echt is gegaan", stelt hij.

Wie wil weten hoe de vork in de steel zat, moet volgens Geus het boek lezen. Een klein tipje van de sluier dan? "Als een journalist iets onderzoekt, dan moet wel getoetst worden wat er wordt beweerd. Dat is eigenlijk nooit gebeurd in het verhaal rondom het keurmerk. Daar heb ik veel moeite mee gehad. Ik kon op dat moment niet reageren omdat ik onder contract stond bij een tv-zender. Dat vond ik heel frustrerend, zeker omdat juristen mij vertelden dat ik een goed punt had en ze (Rambam, red.) keihard kon terugpakken. Maar op dat moment kon ik niks. Het was lastig: als iemand je in het harnas raakt en je er niet op kunt reageren. Daar heb ik weken slecht van geslapen."

Fit

Na zijn avontuur in Expeditie Robinson heeft Geus in ieder geval wél voldoende kunnen slapen. Hij ziet er inmiddels een stuk gezonder en fitter uit dan tijdens de opnames van het realitysurvivalprogramma, daarin lijkt Geus met de week dunner te worden. "Gelukkig wel, anders moet je je zorgen gaan maken", knipoogt Geus. "Mensen zijn oprecht bezorgd. Ik kan me er wel iets bij voorstellen hoor. Ik zit ook elke week te kijken en dan denk ik iedere keer dat ik weer tien jaar ouder ben geworden."

En hoewel Geus momenteel met regelmaat wordt gevraagd naar zijn optreden in het populaire programma op RTL4, wordt hij ook nog bijna dagelijks geconfronteerd met die ene prangende vraag: komt De Smaakpolitie ooit nog terug? "Ik sluit het niet uit", zegt Geus. "Wie weet moeten we het een nieuw jasje geven, met misschien een nieuwe titel. Er zijn nog geen gesprekken over gevoerd, maar er zijn wel ideeën."