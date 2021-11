Voorlopig geen nieuw voetbalstadion voor Feyenoord: hoe nu verder op Zuid?

1. Wat is Feyenoord City?

In april 2017 geeft de gemeenteraad haar fiat aan Feyenoord City. Met 35 stemmen voor en 10 tegen, steekt de gemeente in totaal 135 miljoen euro in stadion, aankoop grond en infrastructuur. “De stad krijgt een nieuw stadion aan de Maas, een spectaculaire herontwikkeling van de Kuip en een gebiedsontwikkeling daartussen. Het is een boost voor Zuid”, zegt toenmalig wethouder Adriaan Visser (D66) na afloop van een zware raadsvergadering.

Het masterplan Feyenoord City gaat over een gebiedsontwikkeling van 600.000 vierkante meter, ongeveer 84 voetbalvelden groot. Het gebied ligt ingeklemd tussen De Maas, treinsporen en stadion De Kuip. Nu zijn het versnipperde bedrijventerreinen en de woonwijk Veranda die doorkruist worden door wegen en sporen. Het plan is om de bedrijven uit te kopen en een nieuwe stadswijk te bouwen met een mix van wonen, sporten, winkelen, uitgaan en wandelen langs de rivier. Er is plek voor de bouw van ruim 3700 huur- en koopwoningen.

Gebiedsvisie stadionpark 2019 | Foto: architectenbureau OMA

In het plan krijgt voetbalclub Feyenoord een nieuw stadion aan het water. Deels op de grond van een bedrijventerrein en deels in het water. Daarvoor moet een stuk rivier ingepolderd worden.

Een nieuw stadion aan de Maas is een boost voor Zuid toenmalig wethouder Adriaan Visser

Het nieuwe stadion krijgt een capaciteit van 63.000 toeschouwers. Dat zijn er 15.000 meer dan in de Kuip. Er gaat niet alleen gevoetbald worden, het stadion wordt ook een plek voor grote evenementen en concerten. Onder het stadion komt een parkeergarage voor ruim 700 auto’s.

Impressie nieuwe stadion aan de Maas | Foto: architectenbureau OMA

De Kuip blijft bestaan en wordt een amateur-sporttempel. Het voetbalgras wordt een atletiekbaan en de tweede ring wordt verbouwd tot appartementen. Tussen de Kuip en het nieuwe stadion komt een wandelboulevard van winkels, horeca en (sport)pleinen.

Een treinstation en een brug over het spoor naar de wijk Hillesluis moeten van het gebied een makkelijk bereikbaar en natuurlijk geheel maken. Het startschot voor de bouw van een nieuw stadion is het begin van een periode van tien tot vijftien jaar bouwen in het gebied.

Impressie Feyenoord City | Foto: architectenbureau OMA

2. Wat zijn financiële gevolgen van een stadion ‘on hold’?

In 2017 eiste de gemeenteraad veel garanties voor een aandeleninvestering van 40 miljoen euro in een nieuw stadion. Die worden in zeventien voorwaarden vastgelegd in het zogeheten ‘position paper’. De deadline om aan die voorwaarden te voldoen, is eind 2021.

Zonder bouwer en zonder voldoende geld voldoet Feyenoord niet aan de gestelde voorwaarden. Daarmee vervalt de gemeentelijke aandeleninvestering van 40 miljoen euro. De voetbalclub Feyenoord zal opnieuw met de gemeente en de raad in gesprek moeten voor een bijdrage, met welk plan ze ook komt.

Feyenoord hoopt op een doorstart maar hoe, dat is de grote vraag. Tot de zomer 2022 zegt de club daar sowieso de tijd voor nodig te hebben.



3. Voorlopig geen nieuw stadion, wat nu met de plannen voor het gebied?

Het nieuws dat Feyenoord de bouwplannen stopzet, slaat niet voor niks in als een bom. Een nieuw voetbalstadion geldt als een spil voor alle andere bouwplannen in het gebied. Het maakt het interessant voor ontwikkelaars om te investeren in nieuwbouwprojecten en het geeft het gebied levendigheid. “Een stadion is net als een station. Mensen willen het bezoeken en komen er voor evenementen”, zegt architect Robert Winkel. Hij is voorzitter van het Q-team van Feyenoord City en waakt over de kwaliteit van het megaproject op Zuid.

Een stadion is net als een station. Mensen willen het bezoeken. Robert Winkel, architect en voorzitter Q-team Feyenoord City

Met piepende banden staat dat stadionplan nu stil en is er paniek. De kwaliteitsbewaker adviseert rustig te blijven en de schouders er weer onder te zetten. “Die woningen moeten er komen, dat staat als een paal boven water”, aldus Winkel.

Het Rotterdamse college van B&W en de gemeenteraad vinden de woningnood te groot om de gebiedsontwikkeling en de woningbouwplannen stop te zetten. Volgens wethouder Bas Kurvers (VVD) loopt de start van de woningbouw de minste vertraging op als het huidige bestemmingsplan door de Raad van State wordt goedgekeurd. Ook zonder bouwer voor een nieuw stadion is dat volgens hem een haalbare kaart. Dat zei hij tijdens het ingelaste debat in de gemeenteraad over het vastgelopen stadionplan op 11 november.

4. Kan Rotterdam door met het huidige bestemmingsplan?

De Raad van State trapt op de rem en last een bezinningsperiode in. “De gewenste spoed die door partijen in mei dit jaar werd benadrukt, is er door de recente ontwikkelingen vanaf. Daarbij wordt er nu over verschillende scenario’s gesproken die niet of niet allemaal lijken te passen in het bestemmingsplan zoals dat er nu ligt. Die beide factoren zijn voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanleiding de zitting uit te stellen”, zegt een woordvoerder. Bij de hoogste bestuursrechter zijn in totaal 14 bezwaren ingediend door bewoners, bedrijven en supporters. Deze maand zou de Raad van State tijdens een zitting van twee dagen alle bezwaren behandelen en daarover begin volgend jaar uitspraak doen.

De hoogste bestuursrechter in Nederland beoordeelt het bestemmingsplan aan de hand van de bezwaren die bewoners, supporters en bedrijven hebben ingediend. Snijden die hout? Al jaren beoordeelt de Raad van State bestemmingsplannen en daarbij draait het om een goede ruimtelijke ordening. Dat gaat bijvoorbeeld over kwesties als de hoogte van bouwen, een goed woon- en leefklimaat, voldoende parkeerruimte, de bereikbaarheid van het gebied en de hoeveelheid geluid. De Raad van State toetst alle bezwaren en komt dan tot een eindoordeel over het bestemmingsplan.

Er gaan alternatieve scenario's over tafel en sommigen lijken zich niet makkelijk te verenigen met het bestemmingsplan. woordvoerder van de Raad van State

De Raad van State vraagt alle betrokken partijen, zowel bezwaarmakers als verweerders, hun visie te geven en verwacht die vóór 1 februari volgend jaar te ontvangen. Zowel bezwaarmakers als verweerders moeten duidelijk maken hoe zij aankijken tegen de pauzestand van een nieuw stadion. Moet het bestemmingsplan deels anders, op kleine punten anders of geheel anders?

“Er gaan nu alternatieve scenario’s over tafel en sommige lijken zich niet heel makkelijk te verenigen met het huidige bestemmingsplan. We vragen partijen ons door te geven wat ze ervan vinden”, zegt een woordvoerder van de Raad van State. Volgens wethouder Kurvers betekent het uitstel van de Raad van State niet dat het bestemmingsplan wordt afgekeurd. “We zijn niet teruggefloten door de Raad van State. Hun brief gaat over uitstel, er staat geen oordeel in”, zegt hij tegen de gemeenteraad.

We zijn niet teruggefloten door de Raad van State. Uitstel is geen oordeel. wethouder Bas Kurvers

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City loopt sowieso vertraging op. Een nieuwe zittingsdatum bij de Raad van State wordt na 1 februari bepaald en een uitspraak zal daarna volgen. Hoogstwaarschijnlijk zal dat niet meer in 2022 zijn.

5. Wat zijn alternatieve scenario’s (voorlopig) zonder nieuw stadion?

Dat is kijken in een glazen bol want geen enkel alternatief scenario is uitgekristalliseerd. Er is geen plan B. De gemeente Rotterdam is in gesprek met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) wat te doen. In deze stichting zitten de ontwikkelaars Heijmans en AM en banken die verantwoordelijk zijn voor de bouwplannen binnen Feyenoord City exclusief het stadion. Volgens bestuurder Rob de Jong van Stigam is er één miljard euro nodig voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Dat gaat over het bouwen van woningen, winkels, horeca en kantoren. Alles behalve een stadion. De institutionele belegger Syntrus Achmea heeft interesse om veel geld te investeren in Feyenoord City. Of dat ook zonder stadion is, is onbekend.

Als er belangrijke wijzigingen zijn, dan moet de gemeente ons informeren. woordvoerder van ministerie van Binnenlandse Zaken

Het Rijk betaalt 21 miljoen euro mee aan een viaduct over het spoor naar het nieuwe stadion. Hierdoor worden wijken op Zuid beter bereikbaar. Ook ontstaat er ruimte voor een intercitystation, een park en woningbouw. Minimaal 50 procent van de toekomstige woningen op deze plek moeten betaalbare woningen zijn. Dat zijn sociale huurwoningen, huurwoningen met een maximale huurprijs van 1000 euro per maand en koopwoningen onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Die grens ligt nu op 325.000 euro en volgend jaar op 355.000 euro.

Impressie toekomstig viaduct over spoor met woningbouw | Foto: architectenbureau OMA

Eén van de belangrijkste eisen is dat binnen drie jaar na toekenning van de subsidie wordt gestart met de bouw van de eerste woningen. Dat is uiterlijk september 2023. “Op het moment dat er belangrijke wijzigingen zijn in de planning of het programma dient de gemeente dit te informeren aan BZK”, laat een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Toch nieuw stadion aan de Maas

De aankoop van de grond op de plek van een ‘toekomstig’ stadion is volop aan de gang. Met drie van de vijf eigenaren van de bedrijfspanden is er een deal en dat zijn M7 Real Estate, Eerland Shiprepair en bouwmarkt Gamma. Over de verkoopprijzen worden geen mededelingen gedaan. Het nieuwe onderkomen van Gamma wordt nu gebouwd aan de Stadionweg en bovenop dat pand komt een parkeergarage voor 500 auto’s. Twee eigenaren hebben een bezwaar ingediend bij de Raad van State, dat zijn opslagbedrijf Shurgard en de eigenaar van pompstation Esso. “Het proces loopt, we zijn in gesprek en verder geen commentaar”, is alles dat de country manager van Shurgard Self-storage kwijt wil.

Koop breekt geen huur en met de zittende huurders in het aangekochte bedrijfsvastgoed worden afspraken gemaakt over een vertrek. Met een aantal is dat al gebeurd en in de leeggekomen panden zitten tijdelijke huurders, zoals een koeriersbedrijf en een aannemer die werkt met jongens met een strafblad.

De afspraak is dat de gemeente Rotterdam voor 60 miljoen euro de grond onder het nieuwe stadion koopt en die in erfpacht uitgeeft aan de voetbalclub. Vuistregel is dat het om 5 procent gaat van de grondwaarde, wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van twee à drie miljoen euro.

Voor landaanwinning in de rivier is goedkeuring van het bestemmingsplan nodig. Pas dan wordt de vergunning om met de werkzaamheden te beginnen definitief. Wethouder Kurvers wil die nieuwe grond voorlopig beschikbaar houden voor een nieuw stadion. “Maar de grond blijft niet eeuwig gereserveerd voor Feyenoord”, zegt de wethouder tegen de raad. Tot eind 2022 krijgt Feyenoord de tijd om met een alternatief stadionplan te komen.

Impressie nieuw stadion en woningbouw aan de Maas | Foto: architectenbureau OMA

Geen nieuw stadion aan de Maas

Besluit Feyenoord tot renovatie van de Kuip of nieuwbouw op een compleet andere locatie, dan blijft de grond niet braak liggen, maar kunnen er volgens de wethouder woningen gebouwd worden. Dat is niet een kwestie van zomaar woningen bouwen op die plek. Daarvoor moet je sowieso een deel van het bestemmingsplan herzien, opnieuw in gesprek met de omgeving en woningen ontwerpen. Daar ben je al gauw een jaar of drie mee bezig.

Volgens Stigam is woningbouw een reële optie. In 2019 zei bestuurder Rob de Jong: “Mocht de situatie zich onverhoopt voordoen dat een nieuw stadion niet haalbaar is, dan gaan we met de gemeente een nieuw plan maken om te kijken wat er op die locatie mogelijk is.”

Ongetwijfeld heeft dit financiële gevolgen en mogelijk draait de gemeente Rotterdam daarvoor op, omdat grondprijzen nogal verschillen. Zo is grond waar een stadion op gebouwd wordt veel duurder dan grond waar woningen op komen te staan.

Renovatie van de Kuip

Kiest Feyenoord voor renovatie van de Kuip, dan wordt het voetbalveld geen atletiekbaan en wordt de tweede ring niet verbouwd tot appartementen. Ook gelden er restricties voor woningbouw rondom de Kuip. Dat heeft te maken met geluidsoverlast en parkeerdruk rondom wedstrijden. Het huidige masterplan Feyenoord City gaat over de bouw van 3700 woningen. Dat zal fors naar beneden moeten worden bijgesteld. Het maakt het gebied minder aantrekkelijk voor de vestiging van winkels en horeca. Ook de komst van een treinstation is dan onzeker.

Zonder bestemmingsplan kan er niet gebouwd worden en ligt alles open. wethouder Bas Kurvers

Zonder bestemmingsplan geen Feyenoord City

Met een nieuw stadion ‘on hold’, werkt de gemeente aan een plan B en duimt dat het huidige bestemmingsplan standhoudt bij de Raad van State. Alleen dan komt woningbouw niet in gevaar. Een streep door het bestemmingsplan betekent terug naar de tekentafel en opnieuw beginnen. Wethouder Kurvers: “Zonder bestemmingsplan kan er niet gebouwd worden, is er geen landaanwinning en ligt alles open.” Het bestemmingsplan Feyenoord City is een boekwerk van ruim 2800 pagina’s. Reken maar eens uit wat dat aan tijd en geld kost.

De eerste paal voor woningbouw in het gebied van Feyenoord City staat gepland voor eind 2022. Dat komt aan de stadskant grenzend aan de Kop van Zuid. Het ontwerp is al klaar en de verkoop van de appartementen gestart.

Of Feyenoord City ‘slechts’ een woonwijk wordt of een levendige nieuwe stadswijk aan de rivier met van alles erop en eraan: de belangrijkste hindernis wordt het verhaal van de gemeente en ontwikkelaars bij de Raad van State. Kunnen ze de bestuursrechter overtuigen dat het huidige bestemmingsplan, ook zonder nieuw stadion, grotendeels overeind kan blijven?



