'Klinkklare onzin': burgemeester Aboutaleb zat verschijnen belastend rapport niet tegen

Dat de gemeente Rotterdam camera-auto's inzette om coronamaatregelen te controleren was onrechtmatig, zo oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat NRC heeft ingezien. De krant claimt ook dat burgemeester Aboutaleb de publicatie van het document wilde tegenhouden. "Klinkklare onzin", bestrijdt Aboutaleb die beschuldiging tijdens een interview met Rijnmond. Hij heeft het rapport zelf nog niet gezien zegt hij. "We verwachten het rapport, maar ik weet niet wat er instaat."

De camera-auto's reden zo'n twee maanden door Rotterdam, in die tijd hebben zij 75 meldingen doorgegeven. "Het was een behoorlijke taak voor boa's en agenten om de coronamaatregelen te handhaven," vertelt de burgemeester. "We kunnen niet overal bij zijn. We dachten dat het handhaven van coronaregels gebaat was bij beelden die op die manier gemaakt waren." De auto's zijn uitgerust met 360 graden-camera's, waarmee gezichten en nummerborden in kaart gebracht kunnen worden. Wanneer de camera-auto iets spotte wat niet in de haak was, dan leidde dat niet tot een boete, maar werd er slechts melding van gedaan bij de boa's, zegt Aboutaleb.

Artikel 3 van de politiewet

Het inzetten van de camera-auto's gebeurde op basis van artikel 3 van de politiewet, vervolgt de burgemeester. In een tussentijdse evaluatie van de gemeente over het gebruik van de auto's wordt artikel 3 ook besproken en gedefinieerd. "Eén van de bevoegdheden is de inzet van mobiel cameratoezicht in onder andere onvoorziene ordeverstoringen of (de vrees voor) ordeverstoringen van tijdelijke aard", zo valt te lezen. Aboutaleb: "De vraag is of het gebruik in deze omstandigheid rechtmatig en proportioneel was, daar moet de Autoriteit Persoonsgegevens een oordeel over vellen." In diezelfde gemeentelijke evaluatie werd echter al geconcludeerd: "Uit deze evaluatie is gebleken dat de inzet van de MCA’s [de camera-auto's, red.] ten behoeve van de uitvoering van de taak van de politie op grond van artikel 3 Politiewet vanuit in beperkte mate aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit heeft voldaan."

Volgens Aboutaleb moet het aanstaande AP-rapport openbaar zijn en moet er een goed debat komen of dit soort technologie op degelijke wijze ingezet kan worden. "Er is gesproken in de raad of het inzetten van deze auto's zich verhoudt met privacywetgeving. Je kunt analyses maken waaruit blijkt van wel, je kunt analyses maken waaruit blijkt dat het niet nodig is."

NRC meent dat de conclusies van het AP-rapport harder zijn dan die van de evaluatie. De wet zou zij overtreden, er werd vooraf geen privacytoets gedaan en de beelden zouden te lang bewaard zijn.