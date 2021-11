Achtervolgingen en schietpartij in Dordtse wijk Krispijn

Een man wordt driemaal beschoten in de Dordtse wijk Krispijn, maar hij wordt niet geraakt. Vier mannen worden hiervoor gezocht. Ze zijn gefilmd.

Bij een woning aan de Patersweg in Dordrecht wordt op donderdag 7 oktober omstreeks 23.20 uur aangebeld. Een bewoner doet open en ziet vier mannen staan die op zoek zijn naar een medebewoner. Als ze horen dat die persoon er niet is, vertrekken ze. Ondertussen belt de bewoner die opendeed de politie en de man waar het kwartet naar op zoek was.

Deze man rijdt samen met iemand anders naar de Patersweg. Daar aangekomen zien de twee de vier mannen. De vier gaan er vandoor. Er volgt een korte achtervolging. Maar daar blijft het bij.

Een uur later komen de twee groepen mannen elkaar weer op de Patersweg tegen. Ook dit keer een achtervolging. In de Vincent van Goghstraat stappen vier mannen uit hun auto en openen het vuur op de andere auto.

Twee mannen stappen daarna weer in hun auto, waarin een vijfde man achter het stuur zit. De andere twee gaan er lopend vandoor. De mannen zijn te zien als ze via de Brouwersdijk naar de Patersweg lopen.

Wie weet wie ze zijn?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000