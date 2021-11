Criminelen pinnen in Rotterdam geld van opgelichte Zeeuwen

Twee Zeeuwen worden het slachtoffer van 'vriend-in-noodfraude' en één trapt in een babbeltruc. In alle drie gevallen leidt het spoor van de daders naar Rotterdam. Daar wordt op drie plekken geld van de bejaarde slachtoffers opgenomen.

Op dinsdag 20 april wordt op zijn 76ste verjaardag een inwoner van Oostburg gebeld door een 'bankmedewerker van de fraudedienst.' Deze medewerker vertelt hem dat er verdachte handelingen op zijn bankrekening zijn opgemerkt.

Vervolgens wordt hij doorverbonden met 'een medewerker van de ICT afdeling', die hem aanraadt software te downloaden waarmee alles kan worden opgelost. Daarna moet de man inloggen op zijn rekening. Wat hij niet weet is dat vanaf dat moment de criminelen toegang hebben tot zijn rekening.

De man krijgt te horen dat het even duurt voordat één en ander is opgelost. Maar als hij zijn bankrekening controleert ziet hij dat er 1051 euro van zijn bankrekening is verdwenen. Kort daarna wordt er door een man op de Groeninx van Zoelenlaan in Rotterdam-IJsselmonde gepind van een rekening, waarnaar het geld van de man uit Oostburg is overgeschreven. De verdachte is gefilmd.

Ook een 67-jarige vrouw uit Heinkenszand wordt opgelicht door Rotterdamse criminelen. Zij ontvangt op 18 mei een bericht, zogenaamd afkomstig van haar dochter. Ze heeft een ander telefoonnummer en vraagt aan haar moeder 1200 euro over te maken naar een rekening, omdat dit met haar andere telefoon niet lukt.

Vervolgens is op de beelden te zien dat op de Crooswijkseweg een man in een opvallende jas of hoody van Emporio Armani geld van die rekening pint.

Het derde Zeeuwse slachtoffer is een 80-jarige vrouw uit Oost-Souburg. Zij krijgt twee berichten van haar zoon, waarin hij haar vraagt om voor in totaal 5727 euro over te schrijven naar een bankrekeningnummer dat hij opgeeft. De zogenaamde zoon beweert dat hij een nieuwe telefoon heeft met een nieuw nummer, omdat zijn oude in het water is gevallen.

Als de vrouw een derde verzoek krijgt, vraagt ze of ze hem kan bellen. Als hij antwoordt dat dit niet lukt omdat de batterij van zijn telefoon bijna leeg is, belt de vrouw de bank. Dan blijkt dat ze is opgelicht.

Bij een automaat aan de Rotterdamse Middellandstraat pint een man die een hoody draagt van North Face, geld van de rekening waarnaar het geld van de vrouw is overgemaakt. De verdachte heeft zijn gezicht bedekt met een mondkapje en een zonnebril. Maar wellicht wordt hij toch herkend.

De politie waarschuwt opnieuw nooit te trappen in berichten die via SMS, WhatsApp, e-mail, Snapchat of Telegram worden verstuurd en waarin 'een bekende' vraagt snel geld over te maken, omdat hij of zij anders in de problemen raakt.

Als je bank belt dat er gefraudeerd is met je rekening, hang op en bel direct je bank om te controleren of dat klopt. Bovendien raadt een bank je nooit aan geld over te maken naar een zogenoemde veilige- of kluisrekening. Die rekeningen bestaan niet.

Dit zijn vaak rekeningen van 'geldezels'. Mensen die door criminelen worden betaald om hun rekening beschikbaar te stellen. En download niet zomaar software. Ook dit zal een bank nooit telefonisch aan je vragen. Wees op je hoede als een bekende via een bericht vraagt geld over te maken naar een rekening die hij opgeeft. Doe dat pas als je het bij de persoon in kwestie hebt gecheckt. Wie herkent de pinners?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000