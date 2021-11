Capelse werkte jarenlang in de zorg met nepdiploma’s

Op het document stond dat zij ‘verzorgende IG’ was. “Iedereen deed dat, ik kreeg het via collega’s in de thuiszorg. Ik verdiende zo een hoger salaris.”

De vrouw werkte al in de thuiszorg. Een verzorgende IG mag ook een katheter inbrengen, injecteren en medicijnen toedienen. “Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik deed alleen wassen, aankleden en eten geven.”

Officier van justitie Ad de Beer stak zijn ongeloof niet onder stoelen of banken. “Je maakt mij niet wijs dat je nooit verpleegkundige handelingen hebt gedaan en alleen bedden hebt staan opschudden. Je hebt de boel besodemieterd en daarmee een groot aantal mensen in gevaar gebracht.”

'Incidenten'

De zaak kwam aan het rollen nadat thuiszorginstellingen ‘incidenten’ meldden. Welke dat waren, is niet bekend. Opvallend is dat de vrouw al in 2015 is ontslagen bij een instelling omdat het diploma vals bleek en de referenties niet klopten. Daarna heeft zij het kunstje elders nog meerdere malen herhaald. “Ik had het geld nodig.”

Opmerkelijk is dat de vrouw ook op andere vlakken heeft gelogen. Op haar LinkedIn stond ten onrechte dat zij als juriste werkte bij het ministerie van de onderwijs. Eenmaal deed zij zich voor als advocaat toen zij naar het politiebureau belde. “Ik was angstig en wilde informatie over mijn strafzaak opvragen.”

Beroepsverbod

De officier van justitie kwam met nog een verrassende actie van de vrouw. “Een dag voor de zitting krijg ik te horen dat u een opleiding tot verpleegkundige niveau 4 bijna heeft afgerond. Daar hebt u nooit met een woord over gerept, ook de inspectie weet van niets. Maar u bent in geen enkel opzicht te vertrouwen. Daarom wil ik een beroepsverbod in de zorg voor vijf jaar.”

Een dergelijk verbod is het maximale dat kan worden opgelegd. Daarnaast is twee maanden cel voorwaardelijk geëist en een taakstraf van 150 uur.

De vrouw zegt inmiddels ouder en wijzer te zijn geworden en enorme spijt te hebben. “Ik heb net een dochter gekregen, ik wil haar het goede voorbeeld geven. Rechters, aub geen beroepsverbod! Dan kan ik mezelf niet bewijzen en niet laten zien dat ik ook eerlijk kan werken. Want het verzorgen van ouderen is wel mijn passie.”

De rechter in Rotterdam doet op 2 december uitspraak.