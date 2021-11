Loopt er een lynx rond bij Hoek van Holland?

De Natuurorganisatie Zuid-Hollands Landschap en de politie zijn in overleg over meldingen die ze hebben ontvangen over een 'hele grote kat', net ten noorden van Hoek van Holland. Mogelijk gaat het om een lynx.

"Het zijn behoorlijk wat meldingen", zegt een woordvoerder van het natuurorganisatie. "Maar het gaat vaak om mensen die bijvoorbeeld een buurvrouw hebben die het dier hebben gezien, of zoiets dergelijks. Onze medewerkers hebben het dier in ieder geval nog niet gezien." Toch is de hoeveelheid meldingen groot genoeg om met de politie in gesprek te gaan over een eventuele zoektocht in de buurt van Slag Vlugtenburg, net ten noorden van Hoek van Holland.

De lynx komt sinds 1890 niet meer voor in Nederland, toen stierf het dier uit. Het dier is een stuk groter dan een kat en heeft opvallende kwastjes aan de oren zitten. Een lynx kan agressief zijn. In het AD staat dat woensdagavond een baasje met haar hond is aangevallen. Zowel de vrouw als de hond raakten daarbij gewond.