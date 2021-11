Windmolens van 250 meter bij Beneluxplein roepen weerstand op

De windmolendiscussie is het gesprek van de dag. In 2023 moeten er namelijk twee windmolens verrijzen bij het Beneluxplein, tot onvrede van omwonenden. Waar de twee beoogde windturbines exact moeten komen te staan is nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval ten zuiden van het Beneluxplein. Precies tussen Hoogvliet, Pernis en Poortugaal, waar de inwoners niet staat te springen om die ontwikkeling.

Zorgvuldig uitgekozen locatie

Jan Koopmans, gebiedscommissielid in Hoogvliet, stelt dat het lastig is om voorstanders te vinden voor het project. Ook hij heeft bezwaren tegen de komst van de enorme windturbines. "Het is vlak naast een woongebied. Het zijn grote dingen natuurlijk, dus die gaan we zien. Daar ontkom je niet aan. Het geluid dat ze voort gaan brengen, dat is een behoorlijk zwaar, laagfrequent geluid."

De gebiedscommissie Hoogvliet heeft een negatief advies uitgebracht over de locatie Beneluxplein. Tegelijkertijd biedt de commissie aan om te helpen zoeken naar een geschiktere plek. Dat lijkt een lastig karwei, omdat de provincie de locatie aanwijst. Wat kan een gemeente vervolgens nog doen? "Dat wordt inderdaad lastig, maar je ziet in heel Nederland dat de weerstand groeit", zegt Koopmans. "Bezwaar maken, dat kunnen we nog doen."

De ervaring leert dat de juridische weg niet altijd een oplossing biedt. "Wij worden er niet vrolijk van", zegt Koopmans. "We hebben de verbreding van de A4 gehad, het warmtenet dat dwars door het park is aangelegd, het omrijden dankzij de Botlekbrug, veel herrie en industrie. Het is echt verschrikkelijk."

Volgens Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie namens GroenLinks, is de locatie van de windmolens zorgvuldig uitgekozen door de provincie. Zo ver mogelijk af van bewoond gebied en zo dicht mogelijk bij het knooppunt. "Het is volkomen begrijpelijk dat omwonenden vragen of zorgen hebben over de exacte plek, aantal en hoogte van de molens in dit gebied," vertelt Bonte.

Alom overlast

Ook Rob Smaal en Cock Verheij, allebei woonachtig in Poortugaal, zijn niet te spreken over de komst van de windmolens. Zij vrezen dezelfde overlast en verlies aan woonplezier. "Geluidsoverlast zal er zeker komen", zegt Verheij. "En dat komt dan nog bovenop het geluid van de A15 en de industrie waar we hier ook al last van hebben."

"Voordeel is dat hogere windturbines zorgen voor minder geluidsoverlast dan de lagere variant," zegt wethouder Bonte, doelend op de lengte van de molens: bijna 250 meter hoog. "Bij laagstaande zon kan slagschaduw wel voor meer overlast zorgen. Samen met de exploitant zijn daarover goede afspraken te maken. Zoals het stilzetten van de turbines bij laagstaande zon."

De alternatieven voor windmolens op deze plek zijn snel bedacht door de omwonenden. "In de havens, daar staan er al veel en daar is plek zat om nog twee van die windmolens neer te zetten", tipt Koopmans. Verheij ziet de oplossing in een groot zonnepanelenveld. "Ik denk dat dat een veel verstandiger initiatief zou zijn dan weer een paar van die gigantische windmolens."

'Daar ga ik geen energie in steken'

Bewoners kunnen bezwaar maken. Koopmans en Smaal gaan dat zeker doen, Verheij niet. "Daar ga ik geen energie in steken. Het is een vorm van inspraak, maar het is al lang beslist. Die dingen komen er gewoon en we zullen dat echt niet tegen kunnen houden."

Woensdagavond was een digitale informatieavond voor inwoners van Albrandswaard, donderdagavond volgde Hoogvliet. Maandag hebben de inwoners van Pernis de mogelijkheid om hun stem te laten horen. Binnenkort wordt duidelijk hoe de procedure verder gaat en vanaf wanneer bezwaar kan worden aangetekend.