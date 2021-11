Stadsbestuur Rotterdam staat nog steeds achter stadionplan Feyenoord

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil niet stoppen met het stadionplan van Feyenoord. Een nieuw voorstel daarvoor van Leefbaar Rotterdam haalde het donderdag niet. Wethouder Bas Kurvers zei in de extra raadsvergadering dat hij nog steeds gelooft dat een nieuw stadion tot de mogelijkheden behoort. Daarom wil het stadsbestuur de huidige plannen voor Feyenoord City doorzetten.

De extra raadsvergadering was aangevraagd door Leefbaar Rotterdam. Fractievoorzitter Robert Simons wil dat er een streep door de plannen van het nieuwe stadion gaat nu Feyenoord niet voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen voor nieuwbouw. Leefbaar vindt dat de gebiedsontwikkeling pas kan doorgaan als het huidige stadionplan afgesloten wordt. Als dat gebeurt, dan kan er weer snel een nieuw plan voor de woningbouw gemaakt worden, stelt de grootste oppositiepartij voor. Simons: "De gebiedsontwikkeling moet doorgaan en dus moet het college consequenties trekken uit de persconferentie van Feyenoord.”

Wethouder Kurvers benadrukte dat het stadsbestuur nog steeds vertrouwen heeft in de huidige gebiedsontwikkeling mét een stadion. Ook Feyenoord sluit het niet uit. De maanden tot aan de zomer wil de club nu gebruiken om te kijken hoe het verder moet. Lukt het om de huidige plannen weer op de rails te krijgen of komen er alternatieven? Wethouder Kurvers heeft herhaald dat er nu allerlei scenario’s opgesteld worden. Volgens Robert Simons van Leefbaar zit het college van B&W zit in de 'klassieke ontkenningsfase' als ze denken dat het planologisch kan doorgaan

'Waarom zijn we hier?'

Er was vanuit andere fracties in de Rotterdamse gemeenteraad veel kritiek op de handelswijze van Leefbaar Rotterdam. De raadsleden begrepen niet waarom er een extra vergadering moest worden georganiseerd. Het debat voegde niets toe aan de vergadering van vorige week donderdag. De PVV noemde deze extra raadsvergadering een ‘verkiezingsshow van Leefbaar'.

Vanuit de coalitie klinkt de oproep om gewoon door te gaan met de huidige plannen. De partijen hopen dat het nieuwe stadion gewoon doorgaat. Nu stoppen met het stadionplan vindt fractievoorzitter Chantal Zeegers van D66 een slechte zaak. "We moeten niet te snel en overhaast gaan reageren”. GroenLinks-raadslid Jeroen Postma zei eerder nog dat van uitstel voor Feyenoord geen sprake kan zijn, maar blijft nu bij zijn beslissing van vorige week donderdag om Feyenoord toch nog wat extra tijd te geven

De Rotterdamse VVD wil ook de BVO extra tijd geven om te kijken wat de club nu wil. VVD-raadslid Jan Willem Verheij: "Je moet deze kans voor Rotterdam-Zuid niet laten lopen. We zetten iets neer voor misschien wel 100 of 200 jaar. Leefbaar Rotterdam pleit voor een nieuwe gebiedsontwikkeling, maar dan komen er veel minder nieuwe huizen. Dat is minder goed voor de stad”.

Raad van State

De Raad van State heeft na de beslissing van de gemeenteraad van vorige week donderdag direct besloten om een geplande zitting waarin het nieuwe bestemmingsplan zou worden behandeld uit te stellen. De RvS wil nu eerst van alle partijen duidelijkheid. Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente nu in een moeilijke situatie zit bij de RvS omdat het bestemmingsplan al is vastgesteld terwijl de financiering van het stadion nog niet rond was.

50Plus wilde weten wat de wethouders nu van de beslissing van de Raad van State vinden. Wethouder Kurvers van bouwen liet weten dat hij verrast was over de snelle brief van de Raad van State. Hij ziet die brief echter niet als een inhoudelijk oordeel, maar als uitstel van de zitting. Alle partijen moeten voor 1 februari info aanleveren, daarna verwacht Kurvers dat de rechter alsnog een datum prikt om het bestemmingsplan te behandelen.

De extra vergadering van donderdag heeft de raadsleden geen nieuwe informatie opgeleverd over hoe het nu verder zal gaan. Wethouder Kurvers zei dat er gewerkt wordt aan verschillende scenario’s en dat de raad in een vergadering van 9 december daar meer duidelijkheid over zal krijgen.