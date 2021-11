VIDEO: Uitslaande brand in pand met elektrische deelscooters in Capelle; NL-alert verstuurd in Krimpen

Aan de Radarstraat in Capelle aan den IJssel is donderdagavond brand uitgebroken. Een opslagruimte van Felyx, een aanbieder van elektrische deelscooters, is omtrent 21.00 uur in brand gevlogen.

De brandweer is met meerdere wagens uitgetrokken naar het pand. De vlammen zijn uitgeslagen naar het dak en het vuur is inmiddels ook overgeslagen naar omliggende panden. Er zouden zelfs ontploffingen te zien en horen zijn; in het pand worden veel accu's opgeslagen en -laden. Daarnaast is er sprake van veel rookontwikkeling rondom Krimpen aan den IJssel. Er rijden auto's van de politie rond in de naastgelegen wijk, zij roepen op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

In de Radarstraat zitten veel autodealers. Volgens ooggetuigen zijn meerdere eigenaren van de bedrijven momenteel met man en macht bezig hun voertuigen naar buiten te rijden. Dit is niet de eerste keer dat het pand in lichterlaaie staat: op 28 oktober vorig jaar was er ook al brand.