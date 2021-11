Vijftig woningen ontruimd na uitslaande brand pand elektrische deelscooters in Capelle, Oskam wil onderzoek naar misstanden

De brandweer trok met meerdere wagens uit naar het pand. De vlammen sloegen al snel over naar het dak en omliggende panden. Er zouden zelfs ontploffingen te zien en horen zijn geweest; in het pand worden veel accu's opgeslagen en opgeladen. Daarnaast was er sprake van veel rookontwikkeling rondom Krimpen aan den IJssel.

In de naastgelegen wijk reden tijdens de brand politieauto's rond. Bewoners werden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Woonhuizen tegenover de brand werden natgespoten door de brandweer, om te voorkomen dat de brand zich naar de woonwijk zou verspreiden.

Wel zijn er meerdere woningen ontruimd. In totaal zijn 50 gezinnen geëvacueerd. Er werden RET-bussen ingezet om de bewoners die voorlopig niet terug naar huis mogen te vervoeren naar sportcentrum Aquapelle, waar opvang is geregeld.

In de Radarstraat zitten veel autodealers. Volgens ooggetuigen hebben meerdere eigenaren van de bedrijven met man en macht geprobeerd hun voertuigen naar buiten te rijden. Het is niet de eerste keer dat het pand in lichterlaaie staat: op 28 oktober vorig jaar was er ook al brand.

Burgemeester Oskam: onderzoek naar mogelijke misstanden

Burgemeester Peter Oskam kwam donderdagavond ter plaatse aan de Radarstraat. "Het is uitermate vervelend, vooral voor de eigenaar. Het pand moet als verloren worden beschouwd", luidde zijn eerste reactie. Ook vond hij het vervelend voor de omwonenden en de omliggende gemeentes. "Er is een enorme rookontwikkeling geweest." Bij de brand zijn giftige stoffen vrijgekomen, zo liet Oskam weten. De concentratie hiervan moet nog gemeten worden.

Voor ondernemers van omliggende bedrijven kwam de brand bij Felyx niet als een verrassing. Zij zagen al eerder gevaarlijke situaties, waarbij onder meer scooters uit het water werden gehaald die later op het terrein begonnen te smeulen. Oskam is sinds donderdag ook bekend met die feiten, vertelde hij. De burgemeester kondigde aan dat er onderzoek zal worden gedaan naar mogelijke misstanden bij Felyx. "We moeten natuurlijk zorgen dat mensen op een veilige manier hun bedrijven kunnen runnen. Dat gaan we uitzoeken."

Oskam bevestigde dat er de nodige eisen worden gesteld aan bedrijven die een grote hoeveelheid accu's in hun bedrijfspand opslaan. "Op een gegeven moment worden er vergunningen aangevraagd en dan doen we daar onderzoek naar", legde Oskam uit. "Ik heb begrepen dat in dit bedrijf een kluis was om de accu's op te slaan, maar dat er ook aan scooters werd gewerkt. Mogelijk is dat de oorzaak van de brand. Ik heb wel begrepen dat het bedrijf er eigenlijk alles aan heeft gedaan om ellende te voorkomen."

Nadat Oskam nog even op de plek van de brand ging kijken, vertrok hij naar sportcentrum Aquapelle. Hij ving daar de geëvacueerde bewoners op en ging met hen in gesprek.