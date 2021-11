Buren waarschuwden eerder voor brandveiligheid bij Felyx: 'Het was wachten op problemen'

Zijn inboedel heeft Rico Molendijk nog net kunnen redden. Hij is eigenaar van het nabijgelegen Hebor Watersport, een winkel gespecialiseerd in boten en alles wat drijft. "We hebben als een bezetene alle boten naar buiten gereden, te redden wat er te redden valt." Middenin de nacht staan er een stuk of 25 boten op straat. "We waren er als een speer bij. Zelfs wildvreemden hielpen ons," zegt hij opgelucht.

Boten van Hebor Watersport | Foto: MediaTV

Wel is hij boos op Felyx, want dit is al de derde keer dat er brand uitbreekt in het pand. "Hun hele pand is weg en daar ben ik niet heel rouwig om. Ik ben blij dat ze weg zijn. We hebben een aantal keer aangegeven bij de eigenaren dat het pand gevaarlijk is. Er hangen wanden vol accu's en er staan scooters die uit het water zijn gevist na te smeulen."

Brandkasten en scooters uit het water

Een woordvoerder van Felyx laat weten dat het bedrijf nog niet precies weet hoe de brand is ontstaan. "Er is brand geweest in ons pand of in de omgeving waar we onze voertuigen ondernemen. Er is niemand gewond en daar zijn we blij mee." De woordvoerder erkent dat er vaker brand is ontstaan in de omgeving van Felyx, maar niet in het pand zelf. "Scooters die we uit het water hebben gevist staan buiten het pand, die hebben ook wel eens vlam gevat", vertelt hij. Volgens de brandweer is er weldegelijk eerder brand geweest in het pand, maar niet zo heftig dat het gebouw ook vlam vatte.

Batterijen worden opgeladen in speciale brandkasten om de risico's te verminderen. "De schade is aanzienlijk en we nemen het heel serieus. We werken mee aan onderzoek van de brandweer en zullen ook eigen onderzoek doen", besluit de woordvoerder van Felyx.