Het weer van vandaag: bewolkt en grijs

Vandaag is een grijze dag en blijft het vrijwel overal droog. Met een middagtemperatuur van 13 graden is het zacht. De westenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en droog. Met een minimumtemperatuur van 10 graden blijft het erg zacht voor de nacht. De westen- tot zuidwestenwind waait matig.

Morgen komt er in het huidige weer geen verandering. Het is dan ook bewolkt en het blijft droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de middag 12 graden.

Vooruitzichten

In de nacht naar zondag passeert een front met regen, overdag valt er nog een bui en komt de zon ook tevoorschijn. Maandag is de mooiste dag van de nieuwe week, het is dan zonnig. Op dinsdag en woensdag keert het vertrouwde grijze weer terug. Het blijft nog wel overwegend droog. Volgende week is het in de middag een graad of 9 en dat is de norm voor de tijd van het jaar. In de nacht naar dinsdag bestaat er kans op vorst aan de grond.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.