Autogarage in de as gelegd door brand bij deelscooterbedrijf: '19 jaar van mijn leven is hier afgebrand'

Het is bij daglicht zo mogelijk een nog triester gezicht dan in de nacht. Overal ligt zwarte drek tussen de zwartgeblakerde resten van muren en het verwrongen metaal van wat donderdag nog een autogarage was. Raymond Westerman, medewerker van garage Smits Auto, staat er bedremmeld naar te kijken. "Ik zie hier 19 jaar van mijn leven dat afgebrand is. Ik heb er geen woorden voor."

Klassiekers

Kijkend naar de restanten na slechts 50 minuten slaap vannacht is het besef is nog niet helemaal bij hem ingedaald. "Ik vind het erg voor de klanten, voor de auto's die binnen stonden." Er stonden ongeveer 12 auto's binnen, waaronder vier klassiekers. Twee grote en twee kleintjes. We zullen alles in gang moeten zetten om iedereen te contacten."

Een andere ondernemer in het gebouw heeft in de nacht nog als een malle zijn boten en motoren naar buiten gereden, maar toen Raymond en zijn collega's aankwamen mochten ze het pand al niet meer in.

Garage Smits Auto is eigenaar van het hele pand. Felyx huurde ruimte van de garage. Het is de derde keer dat iets bij het deelscooterbedrijf in brand vliegt. "Eerder was een spontane ontbranding net buiten het pand aan de voorkant, de tweede keer was het een spontane ontbranding binnen. Nu schijnt het in de accukluis te zijn begonnen, die zit boven achterin, onder het dak. Toen was er geen redden meer aan."

De auto's in de garage waren niet meer te redden | Foto: MediaTV

Die accukluis was, naar de garagehouder weet, juist ingebouwd na de vorige branden. Er zijn toen ook waterbakken aangeschaft om nat geworden accu's in ondergedompeld te houden. "Als er water bij komt, krijg je kortsluiting, dat wordt zo heet dat het ontbrandt", legt automonteur Westerman uit. "Het is allemaal magnesium, je kan het ook niet blussen."

Die waterbakken helpen alleen als je de accu's ondergedompeld houdt voor langere tijd. Als je ze blust en dan stopt met blussen, gaat het weer branden. "Een elektrische auto moet je een dag of vier onder water houden, totdat de hitte eruit is." De monteurs van Felyx waren deskundig zat, weet Raymond. "Brand in een accukluis, daar kan niemand wat aan doen."

Een van de klanten van de garage die nu zijn auto kwijt is, had vorige week al zijn hele appartement blank staan van het bluswater na brand in een flat aan het Reviusrondeel.

De brandweer is rond 09:00 uur bijna klaar met nablussen. Straks dragen ze het over aan de politie en de verzekeraar, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Over een oorzaak kan hij nog weinig zeggen, maar hij erkent wel dat accu's van elektrische voertuigen altijd een probleem zijn voor de brandweer. De schade schat hij in de miljoenen.