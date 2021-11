Vanaf begin juni slechts twee gevaccineerden op ic, maar Ikazia ongerust over toenemende druk

Net als in alle ziekenhuizen wordt het ook in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis snel drukker. Nu de besmettingscijfers stijgen, komen ook weer meer mensen met corona in het ziekenhuis te liggen. Ziekenhuisdirecteur Rob Kievit is bang dat dokters straks aan de deur moeilijke keuzes moeten gaan maken. "We zien de komende weken met grote zorgen tegemoet."

Het Ikazia Ziekenhuis bij Rotterdam Zuidplein heeft al gewone zorg moeten afschalen om coronapatiënten te kunnen helpen. Er zijn zelfs operaties geschrapt omdat het anders allemaal niet meer in de kliniek past. Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel is bijna 10 procent. Daardoor kunnen niet alle bedden worden gebruikt, omdat er geen personeel beschikbaar is, legt Kievit uit.

Druk neemt verder toe

"Mensen krijgen nog steeds ongelukken, raken ernstig ziek of krijgen hartproblemen. Iedereen meldt zich in het ziekenhuis, en terecht, maar daarnaast komt nu de toenemende druk van coronazorg. Op een gegeven moment heb je niet meer te bieden", zegt de ziekenhuisdirecteur.

Kievit denkt dat die druk nog zeker drie weken gaat toenemen. "Hoe we dat met z'n allen gaan doen... Niemand kan het overzien, maar als de aantallen toenemen, betekent dat hoe dan ook dat meer mensen richting het ziekenhuis komen. Dan kan het gebeuren dat we hele moeilijke keuzes aan de deur moeten gaan maken. Laten we hopen dat we daar niet aan toekomen, maar het dreigt wel." Er moeten dan keuzes worden gemaakt welke patiënten wel en welke niet worden geholpen.

'Meer dan 95 procent ongevaccineerd'

Ook al neemt de druk op de zorg deze golf opnieuw sterk toe, toch ziet Kievit duidelijk dat het vaccineren helpt. Vanaf begin juni hebben maar twee mensen op de ic gelegen die waren gevaccineerd. "Bij ons is echt meer dan 95 procent op de ic ongevaccineerd. Dat geeft al meer dan voldoende aan hoe belangrijk vaccineren is. Ja, op de gewone covid-afdeling ligt een aantal gevaccineerden, maar niet in die hevige mate van ziekte. En meestal hebben die mensen nog een andere ziekte. We zien bijna geen gevaccineerden die verder gezond zijn in het ziekenhuis komen."

In de wijken rond het Ikazia Ziekenhuis is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld. De ziekenhuisdirecteur ziet uit die wijken ook duidelijk meer mensen op de corona-afdeling komen. Vanaf maandag komt er een GGD-priklocatie in het ziekenhuis. Wie wil kan zich dan direct in het ziekenhuis laten inenten.

'Vaccineren blijft een vrije keuze'

Woensdag kan zorgpersoneel een derde prik krijgen, de booster. En de meeste medewerkers kijken daar volgens Kievit erg naar uit. Ook in zijn ziekenhuis zijn ongevaccineerde zorgmedewerkers. "Voor een deel door verkeerde informatie en in ons ziekenhuis ook om religieuze redenen", weet Kievit. Dat is wat hem betreft geen probleem. "Het blijft een vrije keuze, daar zullen we niet aan tornen, dat hebben we te respecteren. We zeggen wel dat het een ontzettend belangrijk onderdeel is om de pandemie onder controle te krijgen."

Dat zorgpersoneel in België verplicht wordt zich in te laten enten, begrijpt Kievit niet. "Als je het dan verplicht, moet je het hele land vaccineren, niet alleen de zorg, dat vind ik een stap te ver. We zitten toch al krap in de zorg, je gaat dan mensen verliezen. Daar gaan we op lange termijn alleen maar problemen mee krijgen in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.