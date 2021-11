Zo wordt de Blankenburgverbinding gebouwd

Momenteel wordt door zo'n 150 bouwers druk gewerkt aan de twee afzinkbare tunnelbakken voor de Maasdeltatunnel die op de bodem van Het Scheur komt te liggen. Dat gebeurt in het droogdok van Damen Verolme aan de Professor Gerbrandyweg bij Rozenburg. In eerste instantie zouden de enorme betonnen tunnelconstructies op de bouwlocatie van het trace worden gemaakt, maar door de pandemie was het grootste droogdok van Nederland bij Damen Verolme beschikbaar.

Betonnen bakbeesten

Aannemerscombinatie BAAK huurde het voor zeven maanden en kon daardoor eerder beginnen met de bouw van de twee betonnen bakbeesten. "Opgelopen vertraging door uitval van ziek personeel kon zo worden opgevangen en zelfs worden ingehaald", zegt Sallo van der Woude van Rijkswaterstaat. "Aanvankelijk zouden we de tunneldelen bouwen op de geplande toeritten van het traject. Die staan nog onder water dus door gebruik te maken van het leegstaande scheepsdok konden we veel tijd winnen."

In het dok worden enorme hoeveelheden beton en staal gebruikt voor de twee delen van de Maasdeltatunnel | Foto: Rijnmond

Het Blankenburgtrace omvat behalve twee tunnels ook nieuwe verkeerspleinen met toeritten op de A15 en de A20. Verder worden delen van deze snelwegen verbreed en komen er extra geluidsschermen voor omwonenden. In de weilanden tussen Vlaardingen en Maasluis wordt hard gewerkt aan de verdiepte Hollandtunnel.

De tunnel waardoor het verkeer op de nieuwe A24 daadwerkelijk onder het water doorgaat heet de Maasdeltatunnel en ligt dus in twee delen in het droogdok. "Komend voorjaar zijn die twee bakken klaar en kunnen ze drijvend het dok verlaten", zegt Alex van Schie van BAAK. "We parkeren ze dan een tijdje in de buurt. In het voorjaar van 2023 laten we ze pas afzinken op de bodem van Het Scheur, zoals het stuk heet tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg."

Brandwerende platen

In het droogdok krioelt het van de in oranje gestoken betonvlechters en betonstorters. Het echte betonwerk is halverwege. Ook wordt in de delen die gereed zijn al brandwerende platen gemonteerd. Zo'n 150 bouwers werken zes dagen per week aan de twee bakken die bestaan uit 'moten' van ieder 26 meter lang. "De bak die aan de Rozenburg kant komt te liggen is 180 meter lang, het andere deel dat aan de Vlaardingse kant in het water komt te liggen is zo'n 205 meter lang", legt Van Schie van BAAK uit. "Ik heb elders in de wereld al aan vier afzinktunnels gewerkt, maar dit is heel bijzonder. Ik ben geboren in Maassluis en werk nu dus in mijn achtertuin, zeg maar."

Sallo van der Woude (links) van Rijkswaterstaat en Alex van Schie (rechts) van aannemer BAAK zijn verantwoordelijk voor de bouw van de tunneldelen | Foto: Rijnmond

Uitvinding gemeentewerken Rotterdam

Volgens Van der Woude, projectleider tunnels van Rijkswaterstaat, is het bijna 1,2 miljard kostende project ook een staaltje Hollands Glorie. "Het is meer dan een decennium geleden dat er een tunnel werd afgezonken in Nederland. Dat was de Coentunnel. Maar het is ook heel Rotterdams, want de allereerste was de Maastunnel. En in de jaren zestig gebeurde hetzelfde met de metrotunnel van noord naar zuid", vertelt Van der Woude. "De rubberen afdichtingsprofielen die we nu nog gebruiken is zelfs een uitvinding van de gemeentewerken Rotterdam. Het is uiteraard aangepast in de tijd, maar het idee is hetzelfde."

'De grootste wasstraat van Nederland'

Bang dat het bij het afzinken niet naadloos past zijn de projectleiders niet. "Het is millimeterwerk, maar alles is goed doorgerekend dus dat komt goed. Maar het blijft altijd spannend." Ook voor lekkage zijn de bouwers niet bang. "Omdat de tunnel uit vijftien moten bestaat blijft hij wat flexibel op de bodem van het water. Ik zeg wel eens gekscherend dat als-ie toch lekt we de tol wat verhogen en dan hebben we de grootste wasstraat van Nederland. Maar dat is een geintje hoor", lacht projectleider Maasdeltatunnel Van Schie.

Zicht op de Maasdeltatunnel in aanbouw. In het rechter gedeelte worden al brandwerende platen aangebracht | Foto: Rijnmond

Volgens de tunnelmannen van Rijkswaterstaat en BAAK verloopt het werk vooralsnog crescendo. Waar veel bouwprojecten tegen hogere bouwkosten en zelfs schaarste van bouwstoffen aanlopen, speelt dat hier op het Blankenburgtrace nauwelijks een rol. "Schaarste in de bouw speelt momenteel overal, maar wij zijn met onze inkoop tijdig gestart en hebben alles op tijd binnen gekregen. Het is nu vooral een logistieke operatie om alle juiste producten op het juiste moment aan te brengen. Het speelt wel, maar wij hebben nog geen bouwproces moeten stilleggen", legt Van Schie uit. "En ook de bouwkosten liggen nog gewoon op schema door goede afspraken", aldus Sallo van der Woude van Rijkswaterstaat.