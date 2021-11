Podcast Feyenoord: 'Slim dat Bijlow zich afmeldde bij Oranje, ook goed voor Feyenoord'

Even hielden Feyenoord-supporters hun hart vast, toen doelman Justin Bijlow zich afgelopen week afmeldde bij het Nederlands elftal. "Maar geblesseerd is een sterk aangezet woord, hij was gewoon niet helemaal fit. Er zijn geen grote zorgen rondom hem", vertelt Dennis van Eersel in nieuwe podcast Feyenoord.

"Voor hem is het wel heel vervelend", vervolgt Van Eersel. "Hij mist een belangrijke interland en is nog niet onbetwist eerste keeper van Oranje. Dan is je fitheid essentieel om die plek vast te houden."

Sinclair Bischop vindt het vooral slim dat Bijlow zich afmeldde bij bondscoach Louis van Gaal. "Komend jaar heeft hij weer lang de kans om zichzelf te laten zien. Dit is slim van hem, maar ook goed voor Feyenoord. Er breekt nu een belangrijk blok aan waarin we gaan zien of Feyenoord daadwerkelijk lang mee kan gaan doen met Ajax en PSV."

Lege stadions

Dat belangrijke blok begint voor Feyenoord in ieder geval met wedstrijden in lege stadions. "Ik had gehoopt dat we eindelijk van dat schrikbeeld af waren", vertelt Bischop. "Het is helemaal niets, niemand vindt het leuk. Voetbal is gemaakt voor het publiek. In heel Europa hebben we publiek, maar in Nederland krijgen we het niet voor elkaar." Van Eersel: "Wat heel erg raar blijft: het is niet eens een OMT-advies geweest. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat stadions geen besmettingshaarden zijn. Ik heb er erg veel moeite mee."

Verschillende clubs, waaronder Sparta, wilden de drie speelrondes zonder publiek uitstellen. Maar de KNVB besloot uiteindelijk de huidige speeldata te laten staan. Van Eersel snapt die keuze. "Anders kom je echt in de knel, zeker als de maatregelen verlengd worden. Dan gaat de competitie doorlopen richting juni en kom je weer in de knoop met volgend seizoen, wat met het WK al een ander seizoen is."

Komende zondag komt PEC Zwolle naar een lege Kuip. Opvallend: sinds de promotie in 2012 wist de huidige hekkensluiter nog niet te scoren in het stadion van Feyenoord. "Op die vijf in de bekerfinale na", lacht Van Eersel. "Ik vind PEC de laatste weken niet zo'n slechte indruk maken, tegen AZ komen ze binnen het kwartier 0-2 voor. Uiteindelijk verliezen ze 'm wel. Maar zeker in een lege Kuip, moet je daar niet te makkelijk over denken. Feyenoord heeft eigenlijk nog geen wedstrijd makkelijk gewonnen. Aan de andere kant is er ook geen wedstrijd geweest waarin Feyenoord de punten heeft gestolen."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl