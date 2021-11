In Chris Natuurlijk van 20 november is niets wat het lijkt

Bioloog en kunstenaar Arike Gill zocht tijdens de lockdown met haar kinderen naar kriebelbeestjes in de natuur. Maar ze vond snoeppapiertjes, lege blikjes en mondkapjes. Het zwerfafval inspireerde haar tot tekeningen van "nieuwkomers in de natuur", afvalbeestjes die nu zijn te zien in de tentoonstelling Van Waste tot beest in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

In de berm | Foto: Arike Gill

Wat ligt dáár nu in de diepvries?

Chris Natuurlijk kijkt bij Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland in de diepvries. Daar liggen zes diepgevroren spitsmuizen, bestemd voor onderzoek van de Wageningen Universiteit. De onderzoekers willen weten of rattengif onbedoeld ook andere dieren doodt dan de dieren waarvoor het gif wordt gestrooid en roepen iedereen op gevonden dode spitsmuizen in te leveren.

Dode spitsmuis gevonden? Lever hem in! | Foto: Rijnmond

Het Natuurbezoekerscentrum (NBC) is één van de inzamelpunten. Merijn van den Hoogenhoff van het NBC vertelt in Chris Natuurlijk over het onderzoek, maar ook over de spitsmuis zelf, een nuttig beestje dat eigenlijk helemaal geen muis is, maar een insecteneter.

Huisspitsmuis bij NBC Klein Profijt | Foto: NBC Klein Profijt

Geurige plant van de maand

In de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid vertelt botanicus Melitta van Bracht over een geurige plant die ook in de winter groen blijft. Mensen gebruiken de plant graag in stoofpotjes, maar muizen en vliegen schijnen minder blij te zijn met de geur van De Plant van de Maand november.

Rotterdamse familieroman van Paul Gellings

Iedere Feyenoordsupporter die ooit een duik in de Hofpleinfontein heeft genomen, heeft onbewust kennisgemaakt met het werk van Karl Joseph Gellings. Deze edelsmid van Duitse afkomst is in 1928 naar Rotterdam gekomen en heeft vanuit zijn studio aan de Soetendaalseweg niet alleen de spuitkronen van de Hofpleinvijver gemaakt, maar ook smeedwerken voor het Parkhotel en het Oogziekenhuis. Zijn kleinzoon Paul Gellings vertelt in Chris Natuurlijk over Het smeedwerk van de herinnering, een familieroman waarin zijn Rotterdamse grootvader een sleutelrol speelt.

