Fraser genoot van teamgevoel bij Oranje, maar WK als assistent-bondscoach is nog onzeker

Door het 2-2 gelijkspel tegen Montenegro mocht Oranje afgelopen dinsdag niet van Noorwegen verliezen, om zich te plaatsen voor het WK in Qatar. In een lege Kuip, met Van Gaal via een telefoonverbinding vanuit de skybox op het oor van Fraser, liep het met een 2-0 overwinning uiteindelijk goed af. "Ik denk dat de wedstrijd uitstekend verliep, volledig volgens plan", vindt Fraser. "Het was terecht dat we die wedstrijd uiteindelijk wonnen."

Net als in de eerdere interlandperiodes genoot Fraser ook nu weer bij het Nederlands elftal. "We zijn één team, met spelers en staf. Ik denk dat je dat ook wel kunt zien. Ook op dat niveau is dat het belangrijkste", zegt de trainer van Sparta. "Ik heb het in alle opzichten naar m'n zin. De spelers zijn fantastisch, het is een hechte groep. De staf onderling is ook fantastisch, ik heb waanzinnige en professionele mensen leren kennen. Heel veel zaken die je mee kan nemen naar je club."

Desondanks is het geen uitgemaakte zaak dat Fraser daadwerkelijk als assistent-bondscoach naar het WK in Qatar gaat. "We hebben gesproken over een aantal fases. De eerste was de kwalificatie, dat hebben we nu voor elkaar. Wat de toekomst verder brengt weet ik nog niet. Er zijn altijd een aantal zaken die weer besproken moeten worden. Vanuit de bondscoach, vanuit de KNVB, vanuit Sparta en vanuit mezelf."

Voor nu richt Fraser zijn vizier weer op Sparta. Zaterdagavond nemen de Rotterdammers het op het eigen Kasteel op tegen FC Twente. "Een goede ploeg", volgens Fraser. "Ze hebben veel individuele kwaliteit, maar ook volwassen spelers. Het is best wel een complete ploeg, met ook nog een super ervaren trainer. Een heel pittige klus voor ons, maar ook een heel mooie uitdaging."

Over zijn eigen ploeg, die twee weken geleden knap met 0-3 bij Willem II won, is Fraser ook positief gestemd. "De jongens trainen echt uitstekend. Dat is te allen tijde mijn houvast gebleven. Deze vrijdag ook weer. Het moest eigenlijk een rustige training zijn, freewheelend naar morgen. Maar dat is niet aan de orde bij deze mannen. Er wordt fantastisch getraind, met heel veel energie en kwaliteit. Dat geeft een goed gevoel richting de komende wedstrijden."

Sparta-FC Twente begint zaterdagavond om 18:45 uur