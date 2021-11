Excelsior rekent eenvoudig af met gehavend Helmond Sport; Dallinga is weer de grote man

De start van Excelsior bij Helmond Sport was meteen veelbelovend. Na vijf minuten mocht doelman Mike Havekotte tegen zijn oude ploeg de bal uit het net halen. Siebe Horemans, de Belgische rechtsback van Excelsior, tikte de vrije trap van Julian Baas makkelijk binnen (0-1). De thuisploeg kon vervolgens geen vuist maken tegen de Kralingers, die na zeventien minuten de score verdubbelde. Reuven Niemeijer schoot aan de rechterkant van het zestienmetergebied met scherp (0-2).

De tekst gaat verder onder de foto:

Excelsior viert het doelpunt van Reuven Niemeijer tegen Helmond Sport | Foto: Orange Pictures - Perry van de Leuvert

Excelsior kende weinig problemen met de thuisploeg, maar verzaakte zelf de score verder uit te breiden. Zo trapten Thijs Dallinga en de teruggekeerde Marouan Azarkan de bal op de paal. Vlak voor de rust liet topscorer Dallinga een grote kans onbenut. De spits van Excelsior trapte namelijk een goede voorzet van Niemeijer vlak voor het doel naast.

Dallinga toch nog op schot

Na de rust was Helmond Sport, dat slechts drie veldspelers op de bank had vanwege veel blessures, pas voor de eerste keer echt gevaarlijk. Jules Houttequiet kopte de bal al vliegend op de bovenkant van de lat. In de tweede helft was het wel raak voor Dallinga. Hij tikte een lage voorzet van Horemans in de 55e minuut simpel in het doel van Helmond Sport (0-3). Nauwelijks drie minuten later kwam Dallinga weer op het scoreformulier met een harde schuiver (0-4).

Halverwege de tweede helft deed Helmond Sport via Jellert van Landschoot iets terug. De middenvelder scoorde voor de thuisploeg met de 1-4 de eretreffer. Excelsior belandde vervolgens in een mindere fase, maar kwam uiteindelijk niet meer onder druk te staan. Sterker nog, Dallinga scoorde nog een keer voor Excelsior. Met de fraaie 1-5 was zijn twintigste goal van het seizoen een feit.

Helmond Sport - Excelsior 1-5 (0-2)

5' 0-1 Siebe Horemans

17' 0-2 Reuven Niemeijer

55' 0-3 Thijs Dallinga

58' 0-4 Thijs Dallinga

68' 1-4 Jellert van Landschoot

82' 1-5 Thijs Dallinga

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, Nieuwpoort (86' Vlasenko), El Yaakoubi, Aberkane (86' Ormonde-Ottewill); Azarkan (77' Driouch), Eijgenraam (86' Duku), Wieffer (86' Chacón), Baas; Dallinga, Niemeijer