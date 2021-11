Feyenoord-trainer Slot over lege stadions: 'Ik kan de logica niet ontdekken, dan is het lastiger te accepteren'

Met de vorige week aangescherpte coronamaatregelen besloot het demissionaire kabinet publiek bij voetbalwedstrijden voor minstens drie weken niet toe te staan. "Ik denk dat het altijd heel lastig is als je keuzes moet maken, iedereen vindt daar wat van", begint Slot. "Dan helpt het wel als er wat uitleg bij die keuzes zit. In dit geval vind ik het moeilijk te snappen dat de stadions weer leeg zijn. Dat kan ook iets over mijn kennis zeggen, maar ik denk dat ik niet de enige ben die het niet snapt. Ik kan de logica niet ontdekken, dan is het voor mij lastiger om te accepteren. Maar we moeten het accepteren."

Daarmee moet Feyenoord het in ieder geval in de thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle en Heracles (1 december) doen zonder de steun van het Legioen. "Dan ga je met de jongens het verschil bespreken. Je mist de steun van het publiek, dat betekent misschien dat je meer van elkaar moet vragen in positieve coaching. Ik denk ook dat de tussenstand minder invloed heeft op de teams, het is gewoon lekker spelen."

Tekst gaat verder onder het interview met Feyenoord-trainer Arne Slot.

Krachtsverhouding

"Je hebt ook minder een gevoel van krachtsverhouding", vervolgt Slot. "Als je thuis een aantal kansen krijgt hoor je het enthousiasme op de tribunes en voel je met elkaar dat je er lekker in zit en beter bent dan de tegenstander. Nu hoor je niks. Je krijgt minder gevoel bij de krachtsverhouding op het veld. Daarbij voetbalt een tegenstander hier zonder publiek meer ontspannen, omdat je niet paniekerig aan de bal wordt van alle geluiden die je in een vol stadion om je heen hoort. Dus zullen wij nog beter druk moeten gaan zetten, omdat de tegenstander waarschijnlijk meer rust heeft aan de bal."

Al met al zijn er voor Slot dus veel verschillen tussen voetballen in een vol of leeg stadion. "Maar ik heb de groep ook verteld dat vorig seizoen in mijn beleving de ploegen die het beste voetbal speelden ook bijna overal kampioen werden. Cambuur in de eerste divisie, Ajax in de eredivisie, Manchester City in Engeland en Bayern München in Duitsland. We zullen ongelooflijk goed uit moeten voeren wat we willen met elkaar."

