Tinbergengebouw Erasmus Universiteit voldoet niet aan veiligheidsnormen en blijft jaren dicht

Het Tinbergengebouw zou sowieso nog tot december uit de roulatie zijn: vanwege een legionella-uitbraak was de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bezig met herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden boden de veiligheidsregio de mogelijkheid om brandveiligheidscontroles uit de voeren die normaliter niet uitvoerbaar zouden zijn. Daaruit bleek dat brandcompartimenten niet aan de huidige normen en eisen voldoen.

Brandcompartimenten zijn belangrijk mocht er daadwerkelijk brand uitbreken. Zij gaan de verspreiding van rook tegen. Volgens een woordvoerder van de universiteit staat het Tinbergengebouw al langer op de nominatie om gerenoveerd te worden. Volgend jaar vindt er een aanbesteding plaats, in 2023 begint waarschijnlijk de verbouwing en in 2025 hoopt de universiteit dat het gebouw weer opent.

Geen gevolgen voor studenten

In het Tinbergengebouw zitten twintig zalen en maar liefst 900 werkplekken voor studenten. "We moeten die werkplekken opnieuw gaan verdelen en dat is best lastig," vertelt de woordvoerder. "Door corona mogen er maar 75 personen in een collegezaal, terwijl sommige colleges voor drie- tot vierhonderd man worden gegeven. Dat herverdelen was al lastig, maar als er dan ook nog twintig kleinere zalen wegvallen, dan is dat erg vervelend."

Toch ontstaan waarschijnlijk geen problemen voor leerlingen. "De roostermakers zijn ermee bezig en het ziet ernaar uit dat het goedkomt."