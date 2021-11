Okoye wil nog zeven maanden 'van Sparta en Rotterdam genieten' voor hij gaat 'vlammen en knallen' in de Premier League

Nadat Okoye in de zomer van 2020 overkwam van Fortuna Düsseldorf, speelde hij zich bij Sparta snel in de basis. Vervolgens maakte de Nigeriaan zoveel indruk, dat hij een transfer naar de Premier League verdiende. Na dit seizoen vertrekt hij voor een Spartaans recordbedrag naar Watford. "Het gaat niet makkelijk voor me worden, ik moet hard werken. Een basisplek is nooit zeker. Ik doe mijn ding en ga gewoon vlammen en knallen."

Maar eerst rest nog ruim een halfjaar op Het Kasteel. "Dat is het beste, zodat ik nog van Sparta en Rotterdam kan genieten. Ik kijk uit naar de komende zeven maanden. Ik wil met Sparta dit eredivisieseizoen zo goed mogelijk afsluiten."

Afgelopen week deed Okoye met Nigeria goede zaken richting het WK in Qatar, door bovenaan te eindigen in de kwalificatiegroep. Dit weekend neemt hij het met Sparta op tegen FC Twente, op een leeg Kasteel. 'Heel jammer', volgens de doelman. "Voetbal is voor iedereen. Ik heb nog maar zeven maanden hier dus wil zoveel mogelijk samen zijn met de supporters en strijden. Maar we hebben afgelopen seizoen al laten zien dat wij ook in lege stadions goed voetbal kunnen spelen. Wij gaan gewoon ons spel spelen en ik denk dat wij punten gaan pakken morgen."

Sparta-FC Twente begint zaterdagavond om 18:45 uur en is uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond.