‘Brand Kamperfoeliestraat was aanslag op bewoner’

De brand die maandagavond een woning in de Kamperfoeliestraat in Rotterdam-Bloemhof volledig verwoestte, was een regelrechte aanslag. Dat zegt de ex-partner van de bewoner. Zij was met de man aan de telefoon toen eerst een steen en vervolgens twee brandbommen naar binnen werden gegooid.

Volgens de vrouw had haar ex-partner al jarenlang problemen met jongeren. De aanleiding: het pand in Kamperfoeliestraat heeft een balkon. Bij regenachtig weer de ideale plek om te schuilen. “Maar dan staan ze bijna in de woonkamer. Mijn ex-partner heeft daar met jongeren over gesproken. De jongens uit de buurt begrepen het, maar die jongeren uit een andere wijk niet.”

IJzeren staaf

Toch probeerde de man in gesprek te blijven met de jongeren. “Hij is opgeleid als politieman. Tegenwoordig is hij taekwondo-leraar. Daardoor weet hij ook hoe hij met jongeren moet omgaan. Maar met die jongeren uit die andere wijk ging het mis. Hij is een paar maanden geleden belaagd door een groep van tien personen. Ze hadden een ijzeren staaf bij zich. Volgens hem mikten ze doelbewust op zijn ogen.”

Na die aanval stapte de man nog niet naar de politie. Hij wilde volgens zijn ex-partner voorkomen dat het conflict zou escaleren.

Eerste brandbom

Ruim een maand geleden liep het toch verder uit de hand. ‘s Avonds schoven twee jongeren een brandbom door de brievenbus van de woning aan de Kamperfoeliestraat. De brandbom explodeerde echter niet, waardoor de actie mislukte.

Het was voor de bewoner de aanleiding om wel aangifte te doen bij de politie. Ook werd verhuurder woningcorporatie Vestia ingeschakeld. “Maar er is sindsdien nauwelijks iets gebeurd”, vertelt de vrouw.

Maandagavond ging het dus echt mis. “Ik was met hem aan de telefoon. We hadden het over het aanschaffen van een beveiligingssysteem. Op een gegeven moment hoorde ik een geluid. Toen was hij weg van de telefoon. Ik hoorde hem het huis uit lopen en in de verte op deuren bonzen.”

Steen door de ruit

De realiteit was bizar. “Van hem begreep ik dat eerst een steen door een ruit werd gegooid. Daarna volgde een brandbom. Die heeft hij met een brandblusser geprobeerd te doven. Dat lukte niet en snel volgde een tweede brandbom. Toen moest hij wel het huis uit vluchten. Hij heeft daarna eerst nog bij buren op de deur gebonsd, zodat ze op tijd wakker werden.”

Het huis werd maandagavond door de brand volledig verwoest. De man verblijft sindsdien tijdelijk bij zijn ex-partner. “Hij zit er doorheen. Hij voelt zich in de steek gelaten door onder meer de politie. In zijn ogen is er niets sinds de aangifte gedaan. Gelukkig steunen de buren hem wel.”

De politie zou volgens haar inmiddels over getuigenverklaringen beschikken. Het is nog niet duidelijk of de camera’s bij het nabijgelegen voetbalveld beeldmateriaal van de daders heeft opgeleverd.

De politie zegt in een reactie dat het te vroeg is om in een richting te wijzen. Eerdere meldingen worden in het onderzoek meegenomen.